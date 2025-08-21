Horóscopo de hoy jueves 21 de agosto de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: momento para dejar fluir sus habilidades comerciales y alcanzar metas.

Amor: no será conveniente criticar a su pareja o habrá consecuencias incómodas.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: aun en medio del caos se orientará con acierto y resolverá problemas.

Amor: es tiempo de controlar la intolerancia y disfrutar más en pareja.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: sus colegas actuarán sin eficacia; convendrá concentrarse en lo esencial.

Amor: surgirán momentos de calidez que fortalecerán la intimidad; nuevo comienzo.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: se avecina una oportunidad que no debe desaprovechar; habrá beneficios.

Amor: momento para disipar la rutina y reavivar el romance.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: un proyecto dará resultado favorable, pero no crecerá como espera.

Amor: con firmeza evitará intromisiones, aunque la armonía se verá afectada.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: un colega no apoyará su proyecto, pero las discusiones resultarán productivas.

Amor: la timidez dejará de ser un obstáculo; se acercará a alguien que le atrae.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: la inestabilidad económica se disipará y surgirá un nuevo desafío.

Amor: se repetirá un conflicto que creía resuelto; urgirá dialogar.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: un resultado deficiente provocará un llamado de atención de superiores.

Amor: su corazón será comprendido en profundidad por quien menos imagina.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: todo comenzará a salir mejor y llamará la atención de su entorno.

Amor: su buen humor será clave para iniciar un romance o lograr reconciliación.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: evaluará proyectos que podrían mejorar la situación.

Amor: mantendrá calma suficiente para evitar discusiones y preservar la relación.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: surgirán dificultades que se convertirán en retos; sabrá resolverlos.

Amor: momento favorable para un romance o una reconciliación cordial.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: podría distraerse con problemas ajenos, pero algo suyo se destacará.

Amor: superará intromisiones, se verá irresistible y atraerá a alguien interesante.

Si usted cumple años hoy es una persona original y de carácter, que suele seducir a quienes buscan protección.