Horóscopo de hoy jueves 21 de agosto de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: momento para dejar fluir sus habilidades comerciales y alcanzar metas.
Amor: no será conveniente criticar a su pareja o habrá consecuencias incómodas.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: aun en medio del caos se orientará con acierto y resolverá problemas.
Amor: es tiempo de controlar la intolerancia y disfrutar más en pareja.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: sus colegas actuarán sin eficacia; convendrá concentrarse en lo esencial.
Amor: surgirán momentos de calidez que fortalecerán la intimidad; nuevo comienzo.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: se avecina una oportunidad que no debe desaprovechar; habrá beneficios.
Amor: momento para disipar la rutina y reavivar el romance.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: un proyecto dará resultado favorable, pero no crecerá como espera.
Amor: con firmeza evitará intromisiones, aunque la armonía se verá afectada.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: un colega no apoyará su proyecto, pero las discusiones resultarán productivas.
Amor: la timidez dejará de ser un obstáculo; se acercará a alguien que le atrae.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: la inestabilidad económica se disipará y surgirá un nuevo desafío.
Amor: se repetirá un conflicto que creía resuelto; urgirá dialogar.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: un resultado deficiente provocará un llamado de atención de superiores.
Amor: su corazón será comprendido en profundidad por quien menos imagina.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: todo comenzará a salir mejor y llamará la atención de su entorno.
Amor: su buen humor será clave para iniciar un romance o lograr reconciliación.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: evaluará proyectos que podrían mejorar la situación.
Amor: mantendrá calma suficiente para evitar discusiones y preservar la relación.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: surgirán dificultades que se convertirán en retos; sabrá resolverlos.
Amor: momento favorable para un romance o una reconciliación cordial.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: podría distraerse con problemas ajenos, pero algo suyo se destacará.
Amor: superará intromisiones, se verá irresistible y atraerá a alguien interesante.
Si usted cumple años hoy es una persona original y de carácter, que suele seducir a quienes buscan protección.