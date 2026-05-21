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Horóscopo de hoy jueves 21 de mayo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: impulsará un proyecto que asombrará por los rápidos resultados positivos.
Amor: tendrá un encuentro con una bella persona e iniciará un romance inolvidable.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: surgirán situaciones confusas y las resolverá, pero produciendo cambios de raíz.
Amor: dará fuerte impulso a su encanto; alguien se acercará y vivirá un romance.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: detectará fallas que parecen pequeñas, pero podrían causar cierto daño.
Amor: experimentará una fuerte atracción por alguien que recién conoce y se enamorará.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para tomar riesgos y animarse a los cambios postergados.
Amor: la rutina será vencida tomando iniciativas audaces para un nuevo comienzo.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: momento favorable para plantear estrategias que inicien un ciclo excelente.
Amor: un natural interés por alguien agradable podría ser opacado por un mal comentario.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: verá las señales que indican que su economía comienza a consolidarse.
Amor: se despertará una fuerte afinidad en una relación y la calidez creará el romance.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: un producto o servicio que ya no interesa se convertirá en su desafío.
Amor: en la pareja surgirá el pedido de una definición sobre algo que le parece desubicado.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: se manejará con gran energía e iniciará el negocio más exitoso.
Amor: vivirá momentos casi nunca experimentados y serán con la persona más deseada.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su proyecto dará una buena impresión ante gente importante.
Amor: algo que cree firme en la pareja podría desmoronarse si insiste con un tema.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: el camino al éxito sufrirá trabas, pero las desmontará una a una.
Amor: cierta persona despertará su fibra íntima y se animará a inspirar un romance.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: la solución más esperada llegará y un proyecto comenzará a funcionar.
Amor: actitudes de terceros provocarán confusión y surgirán duras respuestas.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: generará cambios de rumbo y se ganará la confianza de gente influyente.
Amor: recibirá las pequeñas atenciones que le gustan y la calidez hará brillar a la pareja.
Si usted cumple años hoy es una persona cariñosa en sus relaciones, pero le cuesta expresar los sentimientos.