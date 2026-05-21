Horóscopo de hoy jueves 21 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: impulsará un proyecto que asombrará por los rápidos resultados positivos.

Amor: tendrá un encuentro con una bella persona e iniciará un romance inolvidable.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirán situaciones confusas y las resolverá, pero produciendo cambios de raíz.

Amor: dará fuerte impulso a su encanto; alguien se acercará y vivirá un romance.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: detectará fallas que parecen pequeñas, pero podrían causar cierto daño.

Amor: experimentará una fuerte atracción por alguien que recién conoce y se enamorará.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para tomar riesgos y animarse a los cambios postergados.

Amor: la rutina será vencida tomando iniciativas audaces para un nuevo comienzo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento favorable para plantear estrategias que inicien un ciclo excelente.

Amor: un natural interés por alguien agradable podría ser opacado por un mal comentario.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: verá las señales que indican que su economía comienza a consolidarse.

Amor: se despertará una fuerte afinidad en una relación y la calidez creará el romance.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un producto o servicio que ya no interesa se convertirá en su desafío.

Amor: en la pareja surgirá el pedido de una definición sobre algo que le parece desubicado.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se manejará con gran energía e iniciará el negocio más exitoso.

Amor: vivirá momentos casi nunca experimentados y serán con la persona más deseada.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su proyecto dará una buena impresión ante gente importante.

Amor: algo que cree firme en la pareja podría desmoronarse si insiste con un tema.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el camino al éxito sufrirá trabas, pero las desmontará una a una.

Amor: cierta persona despertará su fibra íntima y se animará a inspirar un romance.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la solución más esperada llegará y un proyecto comenzará a funcionar.

Amor: actitudes de terceros provocarán confusión y surgirán duras respuestas.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: generará cambios de rumbo y se ganará la confianza de gente influyente.

Amor: recibirá las pequeñas atenciones que le gustan y la calidez hará brillar a la pareja.

Si usted cumple años hoy es una persona cariñosa en sus relaciones, pero le cuesta expresar los sentimientos.