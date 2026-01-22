Vida

Horóscopo de hoy jueves 22 de enero de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos complicados con la ayuda de la persona menos imaginada.

Amor: quejas, reclamos y cancelaciones comenzarán a disminuir gracias a un esfuerzo bien hecho.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: se pondrá en marcha hacia un rumbo que facilitará nuevos logros y beneficios.

Amor: una persona divertida trastornará su mundo y resultará irresistible.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: momento propicio para capacitarse y fortalecer vínculos con personas influyentes.

Amor: harán las paces si dialoga y escucha con atención; la calidez aumentará.

Cáncer (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: alguien de su entorno se destacará por gastos excesivos, pero logrará resolverlo.

Amor: hará bien en no lamentarse más por el pasado; alguien desea conocerle.

Leo (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará para concretar negocios o proyectos que cree imposibles.

Amor: cierta gente no favorecerá a la pareja, pero sabrá poner límites aunque resulte incómodo.

Virgo (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: las actividades turísticas y las relaciones públicas estarán favorecidas.

Amor: se avecina un romance con la persona menos imaginada y será inolvidable.

Libra (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: momento ideal para concluir asuntos pendientes o insistir con un proyecto.

Amor: su costado enamoradizo se activará por alguien que aún no percibe su presencia.

Escorpio (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: con gran habilidad resolverá problemas generados por otros.

Amor: una atracción comenzará a crecer con alguien que trabaja a su lado cada día.

Sagitario (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: incluso el entorno menos cooperativo ayudará a cumplir los planes.

Amor: un ardiente romance comienza a ser posible en el corto plazo; esté atento.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: llegarán datos que confirmarán el éxito de un proyecto antes criticado.

Amor: aun con muchas tareas, no pasará por alto a alguien especial y podría enamorarse.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: la señal de cambio será inconfundible; dejará atrás lo viejo y activará lo nuevo.

Amor: afinidad creciente en la pareja, con cálida armonía e intimidad inolvidable.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: surgirán problemas en el proyecto, pero colegas colaborarán con las soluciones.

Amor: compartir sentimientos profundos no es su fuerte, pero se animará y será positivo.

Si cumple años hoy es una persona serena y pausada al hablar, capaz de escuchar a los demás con mucho amor.