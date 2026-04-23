Vida
Horóscopo de hoy jueves 23 de abril de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: su trabajo será destacado por el entorno y los negocios comenzarán a tener éxito.
Amor: una actitud impulsiva no será bien recibida en la pareja y peor si la exagera.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: se cometerán torpezas que desafiarán su habilidad, pero las resolverá.
Amor: aunque vean de distinto modo la vida en común, habrá muchos momentos felices.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: implementará cambios bien planeados y todo resultará mejor de lo esperado.
Amor: no será buena idea mezquinar afecto o las cosas se resentirán en la pareja.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: ignorará las propuestas inconsistentes o serán motivo de pérdidas.
Amor: el resentimiento queda atrás y se disiparán las dudas que impedían la armonía.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para mudanzas, cambios o viajes por negocios.
Amor: en cierta persona se conjugarán belleza e inteligencia y no demorará en acercarse.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: se enfocará en los datos y un problema económico tendrá solución.
Amor: la pareja disfrutará de un clima de alegría y encanto y querrán salir a divertirse.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: aunque una etapa finaliza, sus habilidades serán nuevamente requeridas.
Amor: menos palabras y más gestos sutiles enamorarán a su pareja; estará irresistible.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: surgirán trabas que atrasan el trabajo, pero las vencerá con ingenio.
Amor: la relación sufrirá por actitudes obstinadas, pero la clave será escuchar.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: la comunicación acusará fallas y mostrará problemas ocultos.
Amor: momento propicio para sanar relaciones desgastadas o iniciar un romance.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: la situación indicará que necesita manejarse con datos actualizados.
Amor: surgirán altibajos en la relación porque calla; la sinceridad hará bien.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: surgirán obstáculos que serán un desafío novedoso, pero los superará.
Amor: momento para no herir con palabras. Habrá susceptibilidad ante las críticas.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: le llegan consejos que agradece, pero no suman; necesitará algo más concreto.
Amor: manejará mejor las emociones y la vida de la pareja será para disfrutar.
Si usted cumple años hoy es una persona desinteresada de las convenciones sociales porque hace todo a su manera.