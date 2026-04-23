Horóscopo de hoy jueves 23 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su trabajo será destacado por el entorno y los negocios comenzarán a tener éxito.

Amor: una actitud impulsiva no será bien recibida en la pareja y peor si la exagera.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se cometerán torpezas que desafiarán su habilidad, pero las resolverá.

Amor: aunque vean de distinto modo la vida en común, habrá muchos momentos felices.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: implementará cambios bien planeados y todo resultará mejor de lo esperado.

Amor: no será buena idea mezquinar afecto o las cosas se resentirán en la pareja.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ignorará las propuestas inconsistentes o serán motivo de pérdidas.

Amor: el resentimiento queda atrás y se disiparán las dudas que impedían la armonía.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para mudanzas, cambios o viajes por negocios.

Amor: en cierta persona se conjugarán belleza e inteligencia y no demorará en acercarse.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se enfocará en los datos y un problema económico tendrá solución.

Amor: la pareja disfrutará de un clima de alegría y encanto y querrán salir a divertirse.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: aunque una etapa finaliza, sus habilidades serán nuevamente requeridas.

Amor: menos palabras y más gestos sutiles enamorarán a su pareja; estará irresistible.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán trabas que atrasan el trabajo, pero las vencerá con ingenio.

Amor: la relación sufrirá por actitudes obstinadas, pero la clave será escuchar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: la comunicación acusará fallas y mostrará problemas ocultos.

Amor: momento propicio para sanar relaciones desgastadas o iniciar un romance.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la situación indicará que necesita manejarse con datos actualizados.

Amor: surgirán altibajos en la relación porque calla; la sinceridad hará bien.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán obstáculos que serán un desafío novedoso, pero los superará.

Amor: momento para no herir con palabras. Habrá susceptibilidad ante las críticas.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: le llegan consejos que agradece, pero no suman; necesitará algo más concreto.

Amor: manejará mejor las emociones y la vida de la pareja será para disfrutar.

Si usted cumple años hoy es una persona desinteresada de las convenciones sociales porque hace todo a su manera.