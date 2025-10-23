Horóscopo de hoy jueves 23 de octubre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para acceder a esa posición en la que mostrará su potencial.

Amor: un encuentro fortuito se convertirá en una cita con romance inesperado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto resultará mejor de lo planeado y eso hará que gane mayor respeto.

Amor: posible inestabilidad en la pareja podría crear confusión, pero lo superará.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán demoras que afectarán los proyectos, pero un buen plan lo resolverá.

Amor: dulces vivencias facilitan la armonía y afianzan el romance; nuevo comienzo.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgen trabas que alejarán sus metas, pero el entorno vendrá en su ayuda.

Amor: se avecinan encuentros plenos de vivencias que fortalecerán los lazos íntimos.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: demasiadas exigencias serán una mala idea o cometerá algún error que le complique.

Amor: un malentendido generará una crisis en la pareja, pero la superarán dialogando.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento para estar alerta, un problema traerá soluciones imprevistas.

Amor: habrá gestos que no podrán ser definidos en palabras; momentos gratificantes.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: hará bien en reforzar los éxitos que generan beneficios; nuevo rumbo.

Amor: llevará un regalo a un encuentro al que va con expectativas de romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: directivas confusas generarán trabas a un trabajo bien hecho.

Amor: la simpatía de un entrometido hará crecer la desconfianza en la pareja; atención.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá una crisis con maestría y los beneficios crecerán.

Amor: sorprenderá a su pareja con el obsequio más esperado y habrá perfecta armonía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el presente genera inquietud, pero llegará una oportunidad genial.

Amor: su alma gemela se hallará cada día más cerca y espera una señal de su parte.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto bien hecho mostrará su habilidad y reportará beneficios.

Amor: alguien querrá expresar su admiración y le hará vivir un momento inolvidable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: los escasos resultados se revertirán por sus logros y todo mejorará.

Amor: su fuerte encanto le acercará a la persona menos imaginada; se avecina romance.

Si usted cumple años hoy es una persona nerviosa y algo intolerante, pero evita las situaciones desagradables.