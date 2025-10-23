vida
Horóscopo de hoy jueves 23 de octubre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: momento propicio para acceder a esa posición en la que mostrará su potencial.
Amor: un encuentro fortuito se convertirá en una cita con romance inesperado.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: un proyecto resultará mejor de lo planeado y eso hará que gane mayor respeto.
Amor: posible inestabilidad en la pareja podría crear confusión, pero lo superará.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: surgirán demoras que afectarán los proyectos, pero un buen plan lo resolverá.
Amor: dulces vivencias facilitan la armonía y afianzan el romance; nuevo comienzo.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: surgen trabas que alejarán sus metas, pero el entorno vendrá en su ayuda.
Amor: se avecinan encuentros plenos de vivencias que fortalecerán los lazos íntimos.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: demasiadas exigencias serán una mala idea o cometerá algún error que le complique.
Amor: un malentendido generará una crisis en la pareja, pero la superarán dialogando.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento para estar alerta, un problema traerá soluciones imprevistas.
Amor: habrá gestos que no podrán ser definidos en palabras; momentos gratificantes.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: hará bien en reforzar los éxitos que generan beneficios; nuevo rumbo.
Amor: llevará un regalo a un encuentro al que va con expectativas de romance.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: directivas confusas generarán trabas a un trabajo bien hecho.
Amor: la simpatía de un entrometido hará crecer la desconfianza en la pareja; atención.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: resolverá una crisis con maestría y los beneficios crecerán.
Amor: sorprenderá a su pareja con el obsequio más esperado y habrá perfecta armonía.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: el presente genera inquietud, pero llegará una oportunidad genial.
Amor: su alma gemela se hallará cada día más cerca y espera una señal de su parte.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un proyecto bien hecho mostrará su habilidad y reportará beneficios.
Amor: alguien querrá expresar su admiración y le hará vivir un momento inolvidable.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: los escasos resultados se revertirán por sus logros y todo mejorará.
Amor: su fuerte encanto le acercará a la persona menos imaginada; se avecina romance.
Si usted cumple años hoy es una persona nerviosa y algo intolerante, pero evita las situaciones desagradables.