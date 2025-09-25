Horóscopo de hoy jueves 25 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: resolverá problemas que antes requerían gran esfuerzo y su proyecto crecerá.

Amor: notará dispersión en su pareja y preferirá dialogar antes que discutir.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: el entorno laboral lo sorprenderá con gente dispuesta a colaborar con ideas.

Amor: la rutina agobiante pondrá a la pareja frente al desafío de cambiar.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: alcanzará las metas con éxito y el entorno celebrará sus logros.

Amor: propicio para un encuentro improvisado que derive en romance.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: gente influyente aportará ideas valiosas que convendrá considerar.

Amor: no será buen momento para exigir compromiso; mejor tomar la iniciativa.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: su liderazgo se consolidará gracias a la cooperación del entorno; habrá éxito.

Amor: momento ideal para una reconciliación, un nuevo romance o una cita divertida.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: su apego al detalle podría generar problemas si desea hacer cambios.

Amor: si solo razona, habrá mucho diálogo pero poco acercamiento.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: llegará gente interesada en participar en su proyecto, pero lo evaluará.

Amor: su encanto estará activo y alguien quedará impactado; posible encuentro.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: será momento de dejar la soberbia y escuchar más al entorno.

Amor: un encuentro casual precipitará iniciativas románticas.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: surgirán buenas noticias para quienes inician emprendimientos.

Amor: aunque haya altibajos, hallará el momento justo para dialogar con la pareja.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: llegará la oportunidad tan esperada que abrirá el camino al éxito.

Amor: un prejuicio podría dañar la relación, pero si lo supera la intimidad se fortalecerá.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: su mente creativa rebosará de ideas que algunos considerarán audaces.

Amor: al abrir su corazón, verá lo realmente profundo en la pareja y la familia.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: vencerá las dificultades con ideas nuevas y coraje; todo marchará bien.

Amor: su corazón lleno de encanto estará listo para una relación romántica.

Si usted cumple años hoy es una persona mitad intelectual y mitad artista. Seduce a los demás con sus historias.