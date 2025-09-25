vida
Horóscopo de hoy jueves 25 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: resolverá problemas que antes requerían gran esfuerzo y su proyecto crecerá.
Amor: notará dispersión en su pareja y preferirá dialogar antes que discutir.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: el entorno laboral lo sorprenderá con gente dispuesta a colaborar con ideas.
Amor: la rutina agobiante pondrá a la pareja frente al desafío de cambiar.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: alcanzará las metas con éxito y el entorno celebrará sus logros.
Amor: propicio para un encuentro improvisado que derive en romance.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: gente influyente aportará ideas valiosas que convendrá considerar.
Amor: no será buen momento para exigir compromiso; mejor tomar la iniciativa.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: su liderazgo se consolidará gracias a la cooperación del entorno; habrá éxito.
Amor: momento ideal para una reconciliación, un nuevo romance o una cita divertida.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: su apego al detalle podría generar problemas si desea hacer cambios.
Amor: si solo razona, habrá mucho diálogo pero poco acercamiento.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: llegará gente interesada en participar en su proyecto, pero lo evaluará.
Amor: su encanto estará activo y alguien quedará impactado; posible encuentro.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: será momento de dejar la soberbia y escuchar más al entorno.
Amor: un encuentro casual precipitará iniciativas románticas.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: surgirán buenas noticias para quienes inician emprendimientos.
Amor: aunque haya altibajos, hallará el momento justo para dialogar con la pareja.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: llegará la oportunidad tan esperada que abrirá el camino al éxito.
Amor: un prejuicio podría dañar la relación, pero si lo supera la intimidad se fortalecerá.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: su mente creativa rebosará de ideas que algunos considerarán audaces.
Amor: al abrir su corazón, verá lo realmente profundo en la pareja y la familia.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: vencerá las dificultades con ideas nuevas y coraje; todo marchará bien.
Amor: su corazón lleno de encanto estará listo para una relación romántica.
Si usted cumple años hoy es una persona mitad intelectual y mitad artista. Seduce a los demás con sus historias.