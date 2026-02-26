Horóscopo de hoy jueves 26 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: manejará cierta falta de control con habilidad y recibirá elogios.

Amor: una respuesta esperada será positiva y podría dar paso a un romance.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: todo marchará bien si se mantiene alerta ante distracciones ajenas.

Amor: momento propicio para hallar a su alma gemela o lograr una reconciliación.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que se traducirán en beneficios y mejorarán sus asuntos.

Amor: la pareja reclamará atención con insistencia, pero tenderá a restarle importancia.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: gastos excesivos alterarán el ánimo en el entorno y buscará soluciones.

Amor: la armonía estará en juego, pero un encuentro cálido la restablecerá.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: señalar errores ajenos en público podría generarle adversarios; conviene moderarse.

Amor: un encanto sostenido en el tiempo dará frutos; alguien se acercará.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: personas influyentes evaluarán positivamente su labor y facilitarán beneficios.

Amor: querrá dejar atrás un tema que aún requiere diálogo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una sugerencia oportuna evitará una polémica que podría perjudicarle.

Amor: cuando menos lo espere, una cita agradable podría transformarse en romance.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su capacidad de persuasión será puesta a prueba, pero logrará convencer.

Amor: manténgase atento; llegará alguien que desea conocer desde hace tiempo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un conflicto crecerá sin poder detenerlo de inmediato, pero sabrá encauzarlo.

Amor: su encanto estará en auge y alguien quedará impactado.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: sus iniciativas y constancia serán reconocidas por el entorno.

Amor: conocerá a una persona intrigante que resultará muy agradable.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegarán beneficios por trabajos pendientes de cobro.

Amor: un conflicto inesperado le llevará a revisar las bases del compromiso actual.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán errores que le afectarán, pero tendrá voluntad para corregirlos.

Amor: notará la belleza de alguien cercano y despertarán nuevas expectativas.

Si usted cumple años hoy es una persona difícil para trabajar en equipo, pero posee gran intuición para las negociaciones.