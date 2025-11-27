Horóscopo de hoy jueves 27 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: el entorno cooperará y el resultado será apreciado por gente influyente.

Amor: el encanto de alguien le resultará irresistible, pero necesitará acercarse.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: habrá obstáculos desafiantes, pero los sorteará con gran habilidad; llega beneficio.

Amor: le sorprenderán con una invitación en la que podrá mostrar su encanto.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se concretará la ayuda financiera que materializará un proyecto audaz.

Amor: cuando menos lo espere, habrá un encuentro fortuito con la persona soñada.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: aunque haya pocos logros y escasos resultados, los éxitos están por venir.

Amor: se disipará una confusión y la sorpresa atraerá a alguien especial; posible romance.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: algún desacuerdo complicará los proyectos, pero su propuesta será aceptada.

Amor: una actitud de indiferencia no será lo recomendable para un primer encuentro.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: un nuevo proyecto será afectado por negligencia de otros, pero lo resolverá.

Amor: una cita agradable disipará su timidez y ayudará a liberar sentimientos guardados.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará buena noticia sobre un proyecto que parece estancado. Posible cambio.

Amor: vivencias compartidas con alguien harán que nazca el romance que cree imposible.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: situación favorable para hacer nuevos planes y delegar tareas en gente idónea.

Amor: surgirá el deseo de tener un mayor compromiso y nuevos horizontes en la relación.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: todo se ordena exitosamente; los problemas se resuelven y nada se posterga.

Amor: disfrutará con la persona que más le interesa, el encanto de un lugar y un romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para disipar las dudas y recuperará a colegas muy valiosos.

Amor: un encuentro fortuito con alguien que desea conocer será una gran oportunidad.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: finalizará con éxito una etapa del proyecto que más interesa a la gente influyente.

Amor: llegará el encuentro que desea con fervor y el compromiso ya no asustará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un imprevisto se presentará al inicio de un proyecto, pero será hábil para resolver.

Amor: una ex pareja se presentará con requerimientos sobre temas que se han olvidado.

Si usted cumple años hoy es una persona: morosa para expresar sentimientos. Su orgullo le juega en contra.