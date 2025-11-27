vida
Horóscopo de hoy jueves 27 de noviembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: el entorno cooperará y el resultado será apreciado por gente influyente.
Amor: el encanto de alguien le resultará irresistible, pero necesitará acercarse.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: habrá obstáculos desafiantes, pero los sorteará con gran habilidad; llega beneficio.
Amor: le sorprenderán con una invitación en la que podrá mostrar su encanto.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: se concretará la ayuda financiera que materializará un proyecto audaz.
Amor: cuando menos lo espere, habrá un encuentro fortuito con la persona soñada.
CÁNCER (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: aunque haya pocos logros y escasos resultados, los éxitos están por venir.
Amor: se disipará una confusión y la sorpresa atraerá a alguien especial; posible romance.
LEO (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: algún desacuerdo complicará los proyectos, pero su propuesta será aceptada.
Amor: una actitud de indiferencia no será lo recomendable para un primer encuentro.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: un nuevo proyecto será afectado por negligencia de otros, pero lo resolverá.
Amor: una cita agradable disipará su timidez y ayudará a liberar sentimientos guardados.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: llegará buena noticia sobre un proyecto que parece estancado. Posible cambio.
Amor: vivencias compartidas con alguien harán que nazca el romance que cree imposible.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: situación favorable para hacer nuevos planes y delegar tareas en gente idónea.
Amor: surgirá el deseo de tener un mayor compromiso y nuevos horizontes en la relación.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: todo se ordena exitosamente; los problemas se resuelven y nada se posterga.
Amor: disfrutará con la persona que más le interesa, el encanto de un lugar y un romance.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: tendrá habilidad para disipar las dudas y recuperará a colegas muy valiosos.
Amor: un encuentro fortuito con alguien que desea conocer será una gran oportunidad.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: finalizará con éxito una etapa del proyecto que más interesa a la gente influyente.
Amor: llegará el encuentro que desea con fervor y el compromiso ya no asustará.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: un imprevisto se presentará al inicio de un proyecto, pero será hábil para resolver.
Amor: una ex pareja se presentará con requerimientos sobre temas que se han olvidado.
Si usted cumple años hoy es una persona: morosa para expresar sentimientos. Su orgullo le juega en contra.