Horóscopo de hoy jueves 28 de agosto de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: será un momento favorable para actuar con fluidez y alcanzar metas.

Amor: criticar a su pareja traerá una respuesta incómoda; convendrá evitarlo.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: se enfocará en las dificultades y sabrá cómo resolver los problemas que surjan.

Amor: mostrará intolerancia hacia quienes buscan divertirse y hacer algo nuevo.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: algunos colegas no actuarán como espera, pero se concentrará en lo esencial.

Amor: vivirá una experiencia similar a una luna de miel; el encuentro traerá reconciliación.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: llegará una oportunidad que no debe desaprovechar; pronto verá mejoras.

Amor: disipará la rutina con iniciativas audaces y románticas.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: favorable para obtener contactos importantes, aunque los resultados se demorarán.

Amor: con su carácter evitará una pelea entre amigos, pero su pareja le hará reclamos.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: un colega criticará su proyecto sin fundamentos; sabrá revertirlo.

Amor: su timidez dejará de ser un obstáculo cuando le presenten a alguien especial.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: su economía recibirá beneficios; la buena fortuna le acompañará.

Amor: se repetirán conflictos no resueltos; será inevitable dialogar.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: un proyecto concluirá, pero gente influyente le asignará nuevas metas.

Amor: si abre su corazón, alguien comprensivo captará su esencia.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: cumplirá bien sus tareas y personas influyentes lo notarán.

Amor: su buen humor será decisivo para resolver un conflicto, aunque reciba críticas.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: estará preparado para iniciar proyectos nuevos y alcanzar el éxito.

Amor: mantener pequeños gestos de atención evitará discusiones y fortalecerá la relación.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: surgirán dificultades que pondrán a prueba su creatividad; sabrá resolverlas.

Amor: será momento propicio para un romance o para lograr reconciliación.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: resolverá problemas generados por otros y recibirá reconocimiento.

Amor: superará diferencias con ternura; se verá irresistible y podría surgir un romance.

Si usted cumple años hoy es una persona original y con carácter, que procura proteger a los más vulnerables.