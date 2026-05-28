Horóscopo de hoy jueves 28 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: superará dificultades con creatividad y el beneficio comenzará a llegar.

Amor: le verán con fuerte encanto en el entorno y alguien pronto quedará impactado.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegará dinero de una actividad que daba por agotada; momento de cambios.

Amor: hará bien en no permitir que los problemas escalen para evitar un distanciamiento.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un empleo o negocio vinculado a las nuevas tecnologías será lo que funcione.

Amor: el encuentro con la persona que desea parecerá una casualidad; posible romance.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: dejará de lado las indecisiones, actuará con energía y comenzará a ganar.

Amor: el diálogo mejorará porque abrirá su corazón y generará momentos de dulces vivencias.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las tareas inconclusas harán que pierda la paciencia, pero ordenará las cosas.

Amor: disfrutará de momentos plenos de amorosa emotividad junto a alguien inesperado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se animará a delegar ciertas tareas en colegas que trabajarán bien.

Amor: le reprocharán que muestra frialdad en momentos de la pareja, pero le entenderán.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una traba inesperada provocará que una meta parezca inalcanzable.

Amor: su vida social comenzará a crecer y notará que su encanto atrae a alguien especial.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: no le temblará el pulso para repeler la influencia de gente maliciosa.

Amor: percibirá las señales de que un cambio se avecina en la pareja y será muy positivo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: no habrá lugar para improvisar; las metas deseadas están cerca.

Amor: un rasgo inesperado que percibirá en la pareja le creará una graciosa confusión.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: será inteligente renovar la confianza en proyectos de colegas.

Amor: recibirá una invitación muy interesante de cierta persona y el romance se avecina.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: activará la creatividad y los cambios resultarán positivos para el entorno.

Amor: surgirán desencuentros y malentendidos, pero resolverá las cosas sin reproches.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: las cosas marchan bien y cada día mejor. Ciertos colegas renovarán proyectos.

Amor: la relación pasará de estar difícil y cambiante a momentos de intensa calidez.

Si usted cumple años hoy es una persona amante de las situaciones románticas y de encuentros con calidez.