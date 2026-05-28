Vida
Horóscopo de hoy jueves 28 de mayo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: superará dificultades con creatividad y el beneficio comenzará a llegar.
Amor: le verán con fuerte encanto en el entorno y alguien pronto quedará impactado.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: llegará dinero de una actividad que daba por agotada; momento de cambios.
Amor: hará bien en no permitir que los problemas escalen para evitar un distanciamiento.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: un empleo o negocio vinculado a las nuevas tecnologías será lo que funcione.
Amor: el encuentro con la persona que desea parecerá una casualidad; posible romance.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: dejará de lado las indecisiones, actuará con energía y comenzará a ganar.
Amor: el diálogo mejorará porque abrirá su corazón y generará momentos de dulces vivencias.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: las tareas inconclusas harán que pierda la paciencia, pero ordenará las cosas.
Amor: disfrutará de momentos plenos de amorosa emotividad junto a alguien inesperado.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: se animará a delegar ciertas tareas en colegas que trabajarán bien.
Amor: le reprocharán que muestra frialdad en momentos de la pareja, pero le entenderán.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: una traba inesperada provocará que una meta parezca inalcanzable.
Amor: su vida social comenzará a crecer y notará que su encanto atrae a alguien especial.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: no le temblará el pulso para repeler la influencia de gente maliciosa.
Amor: percibirá las señales de que un cambio se avecina en la pareja y será muy positivo.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: no habrá lugar para improvisar; las metas deseadas están cerca.
Amor: un rasgo inesperado que percibirá en la pareja le creará una graciosa confusión.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: será inteligente renovar la confianza en proyectos de colegas.
Amor: recibirá una invitación muy interesante de cierta persona y el romance se avecina.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: activará la creatividad y los cambios resultarán positivos para el entorno.
Amor: surgirán desencuentros y malentendidos, pero resolverá las cosas sin reproches.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: las cosas marchan bien y cada día mejor. Ciertos colegas renovarán proyectos.
Amor: la relación pasará de estar difícil y cambiante a momentos de intensa calidez.
Si usted cumple años hoy es una persona amante de las situaciones románticas y de encuentros con calidez.