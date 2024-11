Horóscopo de hoy jueves 28 de noviembre de 2024

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán reuniones que disiparán la rutina y tornarán propicios algunos planes. Amor: una graciosa confusión hará que una bella persona quede impactada por su encanto.

TAURO (abril21-mayo20)

Trabajo y negocios: enfrentará una situación difícil con gran éxito. Su capacidad será destacada. Amor: cierto protagonismo predispone a un encuentro que resultará inolvidable.

GÉMINIS (mayo21-junio21)

Trabajo y negocios: los aspectos negativos en el entorno podrían generar momentos críticos. Amor: reconocerá que la vida en pareja requiere más responsabilidad que buena suerte.

CÁNCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: un conflicto prolongado será la traba que ignore buenos proyectos que surgen. Amor: armonía y entendimiento mutuo en la relación por dulces vivencias compartidas.

LEO (julio24-agosto23)

Trabajo y negocios: se aclararán malentendidos y los negocios comienzan a mejorar; llega beneficio. Amor: su encanto estará activo e interesará a una bella persona. Podría haber romance.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: conveniente separar lo ideal de lo real, pero revisará lo que se ha pasado por alto. Amor: sus sentimientos indicarán que hay buenas expectativas al conocer a alguien.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: avanzará hacia una nueva etapa de crecimiento que generará más beneficios. Amor: el entendimiento y la armonía logrados crearán felices vivencias en la pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: se anticipará a intenciones maliciosas y volverá las cosas a su favor. Amor: el misterio con que se maneja cierta persona le estimula conocerla; posible encuentro.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las cosas parecerán complicadas, pero cambiará de raíz aquello que no ayuda. Amor: hallará a la persona que le comprende en todo; se avecina un cálido romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: cierta rutina instalada en ámbitos dinámicos comenzará a inquietarle. Amor: tendrá el talento para suavizar lo rígido y una relación desgastada, revivirá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: mal momento para dar opiniones precipitadas y sostener que tiene razón en todo. Amor: su buen ánimo hará que las palabras sanen heridas en la pareja; dulce momento.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: comprenderá que no debe aceptar trabajos que no convienen; hallará lo buscado. Amor: aunque quiera parecer indiferente no podrá sustraerse al encanto de alguien.

Si usted cumple años hoy es una persona: gustosa de fiestas y reuniones. También disfruta de la naturaleza y del amor.