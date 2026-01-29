Horóscopo de hoy jueves 29 de enero de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: el apoyo de gente influyente le confirmará que su proyecto es el mejor.

Amor: momento para dejar de discutir por cualquier cosa y conservar una cálida armonía.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: cierto asunto pendiente se resolverá, pero surgirá una traba inesperada.

Amor: parecerán torpezas, pero se interpretarán como gestos de interés y el romance surgirá.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: estará concentrado en muchas tareas y los buenos resultados llegarán.

Amor: no será buena idea condicionar un diálogo, pero acordarán una tregua para reflexionar.

Cáncer (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: disfrutará de una ráfaga de buena fortuna que recompone las finanzas.

Amor: le sorprenderán con un regalo lleno de ternura y se recuperará la armonía perdida.

Leo (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: un viejo proyecto se pondrá en vigencia y los beneficios no tardarán en llegar.

Amor: momento para escuchar más y comprender que no todo pasa por su vida ni por sus cosas.

Virgo (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: la exigencia aumentará y surgirán resistencias, pero también logros.

Amor: un conflicto en la pareja será agobiante, pero pronto llegará la reconciliación.

Libra (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: llegarán personas de confianza y el ambiente laboral mejorará.

Amor: conocerá a una bella persona con quien querrá permanecer y enamorarse.

Escorpio (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: momento para cosechar los frutos de lo sembrado y sumar logros.

Amor: será buena idea hacer las paces; una cálida reconciliación se manifestará.

Sagitario (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: un proyecto estará en riesgo si continúa en manos poco idóneas.

Amor: algunas palabras provocarán heridas sensibles en la pareja y deberá sanarlas.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: su creatividad innovadora llevará al éxito a su entorno.

Amor: no será buena idea guardarse sentimientos si desea que una nueva relación crezca.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: situaciones confusas perjudicarán el avance de un proyecto.

Amor: surgirán quejas en la pareja porque una promesa no se cumple; urge dialogar.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: tendrá la inspiración para anticiparse a cambios que afectarán su trabajo.

Amor: alguien que le admira en secreto se lo hará saber de un modo inesperado.

Si usted cumple años hoy es una persona sensible ante la injusticia. Los gestos autoritarios le provocan rechazo.