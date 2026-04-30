Vida
Horóscopo de hoy jueves 30 de abril de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: las comunicaciones mejorarán y facilitarán el desarrollo de nuevos proyectos.
Amor: en un encuentro conocerá a una agradable persona y su corazón hablará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: los negocios no rendirán como lo espera, pero será hábil para generar dinero.
Amor: su encanto estará irresistible y alguien se lo hará saber con gran admiración.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: uno de sus argumentos a alguien no le gustará y surgirá un conflicto.
Amor: un viaje soñado será una buena idea que derivará en un cálido romance.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: un compromiso tomado a la ligera será el más redituable y todo mejorará.
Amor: necesita ver la concreción del avance en la pareja, pero faltará compromiso.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: pedirá favores de cumplimiento incierto, pero dará con la persona indicada.
Amor: su encanto reforzará la unión de la pareja, que permanecerá sólida y duradera.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para limar asperezas con colegas y avanzar.
Amor: con los sentimientos renovados, habrá encuentros cálidos y momentos mágicos.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento excelente para generar negocios o proyectos de sesgo audaz.
Amor: si actúa por impulsividad o timidez, se arriesgará a empeorar las cosas; calma.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: con gran tenacidad resolverá los problemas que otros generaron.
Amor: con poco esfuerzo, los caprichos se disiparán y la ternura sanará heridas.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: habrá novedades de interés para su proyecto o emprendimiento.
Amor: su encanto será notado por la persona menos imaginada; se avecina romance.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: pasará a la acción con iniciativa y resolverá asuntos delicados.
Amor: expresará sentimientos que lograrán atravesar una valla de indiferencia.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: descubrirá que cuenta con un equipo confiable que apoya los cambios.
Amor: su deseo de compromiso será escuchado y una propuesta no tardará en aparecer.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: no será buena idea postergar reuniones en las que nacen los proyectos.
Amor: el momento para desapegarse de una relación tóxica es ahora y recuperará la armonía.
Si usted cumple años hoy es una persona protectora. Se apega a la familia, pero es morosa al demostrar su afecto.