Horóscopo de hoy miércoles 31 de mayo del 2023

Trabajo y negocios: día propicio para pedir un aumento de ingresos o una mejor posición. Amor: haga lo que haga, conviene dejar lado la indiferencia o habrá reproches.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: serán favorables los cambios en el presupuesto para lograr un balance positivo. Amor: propicio para un encuentro en el que su deseo le hará vivir grato momento.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una interesante propuesta se opacará por hacer cambios sin consultar. Amor: la dinámica de la relación se está mezclando con lo laboral y creará problemas.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su insistencia logrará que se concreten compras postergadas. Todo mejorará. Amor: superará la timidez si toma una decisión valiente. Su pareja estará feliz.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: trámites favorables sobre derechos o habilitaciones. Su categoría comercial crecerá. Amor: día propicio para iniciar una relación que será inolvidable; cálido momento.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: resolverá una discusión si da el primer paso. Las relaciones mejorarán. Amor: crisis entre la ternura del corazón y la rigidez de su mente pero se equilibrará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: ideas perimidas sobre el futuro le agobiarán y afectarán los negocios. Amor: recuperará la calidez con un simple cambio de hábitos. Surgirá nuevo comienzo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: detectará errores en el control de gastos del negocio. Habrá discusiones. Amor: hallará a su alma gemela y recuperará la sensualidad que tarda en expresar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un allegado le inducirá a tomar una decisión precipitada. Amor: burlarse de sentimientos en la relación no será buena idea; se impondrá el respeto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: le traerán un estudio con pocos datos confiables. Lo resolverá. Amor: una conducta será destructiva pero la detendrá justo a tiempo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento poco propicio para pedir aumentos de sueldo o nuevos beneficios. Amor: tiempo especial para reconciliarse o pasar de una amistad a romance.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: planes que no se cumplen, más problemas y gente ausente. Generará cambios. Amor: una sospecha no afectará la solidez de la pareja. El amor no estará en discusión.

Si usted cumple años hoy es una persona: defensora de los cambios que mejoran la calidad de vida de las personas.