vida
Horóscopo de hoy jueves 4 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: resolverá aquellos asuntos que complican y demoran a los proyectos.
Amor: momento para estar alerta por posible acercamiento que puede resultar en romance.
TAURO (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: una propuesta parecerá muy atractiva pero la estudiará con rigurosidad.
Amor: un agradable regalo destrabará las actitudes de indiferencia en la pareja.
GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)
Trabajo y negocios: no será momento para mantener discusiones con colegas o el entorno.
Amor: una promesa olvidada y no cumplida será motivo de discordia en la pareja.
CÁNCER (21 junio a 20 julio)
Trabajo y negocios: un nuevo proyecto provocará entusiasmo porque le facilita tener el control.
Amor: una persona especial hará que baje su coraza para dejarse seducir suavemente.
LEO (21 julio a 20 agosto)
Trabajo y negocios: momento favorable para concretar acuerdos con la gente influyente.
Amor: en su entorno inmediato habrá una persona que inventará excusas para acercarse.
VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)
Trabajo y negocios: resolverá problemas que otros eluden y gente importante lo felicitará.
Amor: tendrá sentimientos que le cuesta expresar cuando cierta persona se le acerca.
LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)
Trabajo y negocios: momento propicio para el fluir del dinero; un beneficio se anticipa.
Amor: se dará un encuentro fortuito con alguien del pasado con quien vivió un romance.
ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)
Trabajo y negocios: ideas encontradas causarán tensión en el negocio o proyecto.
Amor: su actitud comprensiva generará una atención especial y un posible romance.
SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)
Trabajo y negocios: actuará con eficacia y eso hará crecer su fama de exitoso.
Amor: un romance surgirá con la persona más inesperada y encauzará su vida.
CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: resolverá un asunto pendiente que traba el cambio esperado.
Amor: sin hacer críticas, lo que provoca distancia en la pareja, no se producirá.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: principios que cree firmes parecen desmoronarse pero todo mejorará.
Amor: podría surgir una crisis que revelará la existencia de caprichos o ideas fijas.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: aspectos de su proyecto requerirán alguna corrección y será un éxito.
Amor: los momentos íntimos estarán en su mejor momento; nuevo comienzo.
Si cumple años hoy usted es una persona: poco cuidadosa con su dinero. Un derrochador puede causarle grandes pérdidas.