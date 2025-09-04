Horóscopo de hoy jueves 4 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: comenzará a notar señales de prosperidad; sus metas estarán más cercanas.

Amor: dejará de lado inhibiciones y se animará a iniciar nuevas relaciones.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: su paciencia será puesta a prueba por personas que no dejan de cometer errores.

Amor: un entrometido reabrirá conflictos que creía resueltos; convendrá tener paciencia.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: será momento de hacer que el dinero fluya, cobrar préstamos o invertir con acierto.

Amor: su encanto estará irresistible, sobre todo si sale a divertirse; éxito asegurado.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: resolverá dificultades tomando iniciativas poco agradables, pero corregirá el rumbo.

Amor: se dejará llevar por impulsos y aumentará la seducción en la pareja.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: sus iniciativas darán que hablar; convencerá al entorno y el negocio crecerá.

Amor: alguien descubrirá su sensibilidad y podría iniciar un nuevo romance.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: recibirá críticas por su manera de trabajar, pero sabrá corregir.

Amor: se dará una situación romántica en el entorno, entre coqueteos y regalos.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: la eficacia crecerá si promueve la cooperación y el diálogo.

Amor: su habilidad para agradar captará la atención de alguien que le invitará a salir.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: su creatividad destacará en un proyecto complejo.

Amor: las relaciones del pasado solo traerán disgustos; hará bien en ignorar a exparejas.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: su labor será criticada por personas que envidian sus logros.

Amor: aceptar las diferencias en la pareja permitirá que surjan momentos de encanto.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: un pedido de ayuda no será escuchado, pero llegará dinero extra.

Amor: será propicio para romper la rutina, planear un viaje o hacer compras en pareja.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: surgirán trabas complejas, aunque algunas resultarán fáciles de resolver.

Amor: el lenguaje de la ternura será el remedio que pondrá fin a los altibajos.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: su habilidad atraerá a personas influyentes dispuestas a ayudar.

Amor: una situación amarga le llevará a alejar entrometidos y recuperar la armonía.

Si usted cumple años hoy es una persona temperamental, pero dispuesta a obtener lo mejor de su iniciativa.