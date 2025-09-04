vida
Horóscopo de hoy jueves 4 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: comenzará a notar señales de prosperidad; sus metas estarán más cercanas.
Amor: dejará de lado inhibiciones y se animará a iniciar nuevas relaciones.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: su paciencia será puesta a prueba por personas que no dejan de cometer errores.
Amor: un entrometido reabrirá conflictos que creía resueltos; convendrá tener paciencia.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: será momento de hacer que el dinero fluya, cobrar préstamos o invertir con acierto.
Amor: su encanto estará irresistible, sobre todo si sale a divertirse; éxito asegurado.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: resolverá dificultades tomando iniciativas poco agradables, pero corregirá el rumbo.
Amor: se dejará llevar por impulsos y aumentará la seducción en la pareja.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: sus iniciativas darán que hablar; convencerá al entorno y el negocio crecerá.
Amor: alguien descubrirá su sensibilidad y podría iniciar un nuevo romance.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: recibirá críticas por su manera de trabajar, pero sabrá corregir.
Amor: se dará una situación romántica en el entorno, entre coqueteos y regalos.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: la eficacia crecerá si promueve la cooperación y el diálogo.
Amor: su habilidad para agradar captará la atención de alguien que le invitará a salir.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: su creatividad destacará en un proyecto complejo.
Amor: las relaciones del pasado solo traerán disgustos; hará bien en ignorar a exparejas.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: su labor será criticada por personas que envidian sus logros.
Amor: aceptar las diferencias en la pareja permitirá que surjan momentos de encanto.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: un pedido de ayuda no será escuchado, pero llegará dinero extra.
Amor: será propicio para romper la rutina, planear un viaje o hacer compras en pareja.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: surgirán trabas complejas, aunque algunas resultarán fáciles de resolver.
Amor: el lenguaje de la ternura será el remedio que pondrá fin a los altibajos.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: su habilidad atraerá a personas influyentes dispuestas a ayudar.
Amor: una situación amarga le llevará a alejar entrometidos y recuperar la armonía.
Si usted cumple años hoy es una persona temperamental, pero dispuesta a obtener lo mejor de su iniciativa.