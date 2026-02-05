Horóscopo de hoy jueves 5 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas, pero actuará con cautela y logrará resolverlas.

Amor: recibirá una invitación muy esperada que derivará en un romance inolvidable.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su proyecto será bien evaluado y su potencial superará las circunstancias.

Amor: la pareja planteará la necesidad de romper la rutina y surgirán cambios.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una discusión le pondrá en alerta sobre la calidad de un nuevo proyecto.

Amor: recibirá una muestra de afecto que le animará a abrirse a nuevas relaciones.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento favorable para destacarse en su emprendimiento; todo fluirá bien.

Amor: una actitud proactiva en la pareja será positiva; se animará a cambiar.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegarán novedades que facilitarán sus planes, pero no deberá precipitarse.

Amor: ciertas sugerencias podrían alterar la armonía en la pareja.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirán roces con quienes prefieren hacer las cosas a su modo.

Amor: una relación que considera conflictiva se prolonga y le traerá problemas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: personas influyentes insistirán en que participe en un proyecto audaz.

Amor: los cambios en la pareja generarán tensiones; es momento de dialogar.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente revelará un problema que otros pasaron por alto.

Amor: su encanto atraerá a varias personas del entorno.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirá un negocio que implicará esfuerzo y ganancias discretas.

Amor: las pequeñas atenciones reforzarán la intimidad en la pareja.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se relacionará con personas que facilitarán su avance profesional.

Amor: si emite juicios apresurados, el buen humor en la pareja se verá afectado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una sugerencia oportuna le conducirá al éxito en un proyecto complicado.

Amor: surgirá un intenso romance con alguien inesperado; grata sorpresa.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: le incomodará el rumbo de cierto negocio, pero sabrá adaptarse.

Amor: verá la relación como refugio, pero un hecho le impulsará a sincerarse.

Si usted cumple años hoy es una persona sensible que trata a los demás con distancia. Utiliza su fuerza con prudencia.