Vida
Horóscopo de hoy jueves 5 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: momento favorable para firmar documentos y resolver trámites engorrosos.
Amor: terminará la indiferencia y los sentimientos profundos abrirán paso al entendimiento.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: su labor se destacará y los resultados serán excelentes.
Amor: será tiempo de reconocer errores; la relación crecerá y se iniciará una nueva etapa.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: un proyecto se encauzará y superará trabas; llegarán beneficios.
Amor: tomará iniciativas postergadas y su encanto será irresistible.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: metas ambiciosas desafiarán al entorno, pero la cooperación aumentará.
Amor: no conviene idealizar una relación reciente para evitar desencantos.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: un giro favorable ayudará a resolver pendientes y alcanzar el éxito.
Amor: en un encuentro casual conocerá a alguien agradable.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: sus habilidades serán clave para convencer a personas influyentes.
Amor: un encuentro romántico confirmará que la relación marcha bien.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento oportuno para delegar tareas y enfocarse en nuevos proyectos.
Amor: pondrá límites a familiares entrometidos y renovará la seducción.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un balance mostrará resultados por debajo de lo esperado.
Amor: la presencia de una expareja no será bienvenida; aún quedan heridas por sanar.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: confiar en su intuición incrementará beneficios y logros.
Amor: tomará una decisión pese a la susceptibilidad de su pareja, sin causar daño.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: personas influyentes elogiarán su trabajo y abrirán oportunidades.
Amor: estará sensible ante un cambio inesperado y preferirá no atender nuevas propuestas.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: al evaluar, advertirá resultados cuestionables que deberán corregirse.
Amor: las tensiones disminuirán y podría darse una reconciliación.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: resolverá dificultades, aunque su proceder generará algunas quejas.
Amor: momento especial en la pareja vinculado con la familia y noticias felices.
Si usted cumple años hoy es una persona magnética y seductora, pero cuando se enamora es fiel y leal.