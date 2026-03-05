Horóscopo de hoy jueves 5 de marzo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para firmar documentos y resolver trámites engorrosos.

Amor: terminará la indiferencia y los sentimientos profundos abrirán paso al entendimiento.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su labor se destacará y los resultados serán excelentes.

Amor: será tiempo de reconocer errores; la relación crecerá y se iniciará una nueva etapa.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un proyecto se encauzará y superará trabas; llegarán beneficios.

Amor: tomará iniciativas postergadas y su encanto será irresistible.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: metas ambiciosas desafiarán al entorno, pero la cooperación aumentará.

Amor: no conviene idealizar una relación reciente para evitar desencantos.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un giro favorable ayudará a resolver pendientes y alcanzar el éxito.

Amor: en un encuentro casual conocerá a alguien agradable.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: sus habilidades serán clave para convencer a personas influyentes.

Amor: un encuentro romántico confirmará que la relación marcha bien.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento oportuno para delegar tareas y enfocarse en nuevos proyectos.

Amor: pondrá límites a familiares entrometidos y renovará la seducción.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un balance mostrará resultados por debajo de lo esperado.

Amor: la presencia de una expareja no será bienvenida; aún quedan heridas por sanar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: confiar en su intuición incrementará beneficios y logros.

Amor: tomará una decisión pese a la susceptibilidad de su pareja, sin causar daño.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: personas influyentes elogiarán su trabajo y abrirán oportunidades.

Amor: estará sensible ante un cambio inesperado y preferirá no atender nuevas propuestas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: al evaluar, advertirá resultados cuestionables que deberán corregirse.

Amor: las tensiones disminuirán y podría darse una reconciliación.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: resolverá dificultades, aunque su proceder generará algunas quejas.

Amor: momento especial en la pareja vinculado con la familia y noticias felices.

Si usted cumple años hoy es una persona magnética y seductora, pero cuando se enamora es fiel y leal.