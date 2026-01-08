Horóscopo de hoy jueves 8 de enero de 2026

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: un colega aportará una solución ingeniosa a un problema y todo comenzará a mejorar. Amor: la mala comunicación afectará a la pareja, pero decidirá resolverlo a tiempo.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: recibirá ayuda para presentar un buen proyecto ante personas influyentes. Amor: momento propicio para dialogar sobre asuntos que generan malentendidos en la relación.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: su creatividad impactará en el entorno y facilitará una mayor cooperación. Amor: la pareja tomará iniciativas audaces y visitará lugares nunca antes explorados.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: concretará negocios que prometen buen desempeño y beneficios interesantes. Amor: surgirán tensiones en la pareja, pero la reconciliación llegará pronto.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: aumentan las perspectivas de éxito gracias a un proyecto poco imaginado. Amor: una relación nueva y estable podría consolidarse y poner fin a la soledad.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: superará trabas difíciles que complicaban negocios o proyectos audaces. Amor: expresará mayor calidez al atender los pequeños detalles que valora su pareja.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios técnicos positivos con beneficios inesperados. Amor: la vida sentimental mejorará si deja de lado el temor al rechazo.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: la ayuda llegará de la persona menos imaginada. Amor: iniciará una relación que dará que hablar y dejará sin espacio a los entrometidos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: deberá tomar decisiones difíciles, pero escuchar sugerencias será clave. Amor: participar en un evento le permitirá conocer a alguien muy especial.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: su labor será bien evaluada y los resultados serán positivos. Amor: dudará antes de mostrar sus verdaderos sentimientos a cierta persona.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: una llamada oportuna le advertirá sobre posibles pérdidas o deslealtades. Amor: una muestra inesperada de afecto le animará a expresar lo que siente.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: su habilidad será puesta a prueba, pero logrará resolver los problemas. Amor: su sensibilidad le llevará a acercarse a alguien distante que le atrae.

Si usted cumple años hoy es una persona a la que suelen acusar de no comprender los sentimientos ajenos, aunque en el fondo posee una sensibilidad que pocos conocen.