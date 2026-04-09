Horóscopo de hoy jueves 9 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tomará compromisos difíciles de cumplir, pero hará un esfuerzo inteligente.

Amor: le pedirán algo que no querrá dar, pero si lo piensa mejor, entenderá a su pareja.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: atención, se acercarán personas que acostumbran abusar de la confianza.

Amor: una discusión alterará su apacible mundo, pero revertirá las cosas con afecto.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: verá señales del inicio de un nuevo ciclo y tendrá certeza de estar preparado.

Amor: momento propicio para resolver conflictos que ponen en riesgo la armonía.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: transitará las actividades con reclamos y demoras, pero los superará.

Amor: su pareja le convencerá de que la vida social será buena para consolidar la relación.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: la estrategia elegida permitirá que su tarea, negocio o proyecto sea más exitoso.

Amor: surgirán actitudes caprichosas que no ayudan en nada y hacen crecer el conflicto.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: retomará proyectos que otros arruinaron y los convertirá en éxito.

Amor: logrará una mejor comunicación y la calidez aumentará. Este momento será inolvidable.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su buen gusto y habilidad intuitiva serán elogiados; iniciará nueva actividad.

Amor: habrá desacuerdos en la pareja, pero será buena oportunidad para dialogar.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá argumentos convincentes y logrará mejorar un proyecto.

Amor: tal vez un regalo y una cita sorpresiva sean lo que necesita la relación para crecer.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento para administrar el tiempo y renovar actividades.

Amor: la persona que le atrae se sumará a su entorno y tendrá una buena oportunidad.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: descubrirá que algunos colegas se ocupan de temas irrelevantes.

Amor: un entredicho familiar revelará que la pareja tiene un curioso desacuerdo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se adelantará a dar a conocer un negocio o proyecto y será elogiado.

Amor: en un encuentro fortuito nacerá el deseo de relacionarse con esa persona.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su intuición le conducirá hacia una actividad exitosa y los beneficios fluirán.

Amor: hallará que dos personas agradables se esfuerzan en atraer su atención.

Si usted cumple años hoy es una persona dinámica y de buen humor. Siempre le buscan para que lidere a los demás.