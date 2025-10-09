Horóscopo de hoy jueves 9 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: impulsará cambios sustanciales en un proyecto estancado y comenzará a avanzar.

Amor: se encontrará con la persona con la que más disfruta de gestos antes que palabras.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: si los demás creen que no necesita nada, no será verdad; agradecerá la cooperación.

Amor: dejará fluir su encanto seductor y recuperará aquella relación desgastada.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: las nuevas tecnologías no serán un problema. El entorno estará bien capacitado.

Amor: su encanto atraerá a más de una persona, pero espera a una de ellas en especial.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: los proyectos se acelerarán y surgirán errores, pero alcanzará las metas.

Amor: percibirá los gestos que indican entusiasmo y si abre el corazón, el romance iniciará.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: ideará la forma de evitar las peleas entre colegas, aunque arriesgue su esfuerzo.

Amor: estará irresistible en un encuentro y el grato momento pasará a ser romance.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: los logros con su proyecto serán apreciados y gente influyente lo llamará.

Amor: sentirá seguridad en sus sentimientos y disipará todas las dudas en la pareja.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: aunque surjan fallas, tendrá una sucesión de aciertos inesperados.

Amor: su tendencia a polemizar podría alterar un encuentro que iba a ser romántico.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: dejará de lado la obstinación y las cosas comenzarán a mejorar.

Amor: aun con diferencias, las afinidades con alguien se convertirán en romance.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: momento para no imponer ni ignorar ideas; habrá una buena.

Amor: renacerán encuentros que harán surgir un fuerte encanto en la intimidad.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: surgirán obstáculos en el camino que conduce a concretar las metas.

Amor: la comunicación mejorará, el encanto hará lo suyo y se generará la atracción.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: habrá fuertes señales sobre planes que no se cumplirán. Cambios drásticos.

Amor: una amistad superará la rutina laboral y se convertirá en un dulce romance.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: le verán alcanzar lo que nadie ha logrado. Sus ideas ya no serán cuestionadas.

Amor: evitará discusiones estériles porque la verdad reflejará una hermosa esperanza.

Si usted cumple años hoy, es una persona impulsiva en temas de pareja. Toma la iniciativa aunque no tenga la solución.