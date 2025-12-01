Horóscopo de hoy lunes 1 de diciembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: logrará que el entorno se muestre cooperativo, aunque deba hacer alguna concesión.

Amor: en el horizonte habrá indicios de un cambio que sorprenderá gratamente a la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: las metas logradas podrían ser criticadas, pero tendrá sólidos argumentos.

Amor: su apacible mundo será cuestionado por una ex pareja que quiere permanecer.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: podrá mantener las cosas bajo control para concretar proyectos nuevos.

Amor: las críticas de gente entrometida crearán confusiones, pero la pareja saldrá fortalecida.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: se concretará el proyecto por el que ha trabajado tenazmente y será exitoso.

Amor: la pareja estará de parabienes, pero en nuevas relaciones habrá que trabajar más.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: a su alrededor habrá personas negativas que querrán minimizar sus logros.

Amor: su encanto será lo que más se destaca y alguien quedará atraído. Querrá conocerle.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: resolverá problemas complicados y logrará que gente influyente le evalúe bien.

Amor: alguien que admira se acercará y todo confluirá en un momento romántico.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: valiosos datos tendrán dudoso origen, pero su utilidad estará fuera de discusión.

Amor: cuando menos lo espera, un romance comenzará con una excusa amable y fluirá.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: su actitud obstinada será una traba para avanzar, pero aceptará sugerencias.

Amor: surgirá fuerte atracción con una persona que encenderá los momentos románticos.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: propicio incorporar los cambios sugeridos y comenzarán a llegar beneficios.

Amor: comprenderá los reclamos de su pareja, pero querrá tener la última palabra.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su entorno le criticará con dureza, pero sus argumentos serán inapelables.

Amor: sentirá fuerte atracción por una persona encantadora. Seducción a pleno.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un colega compartirá datos que le ayudarán a iniciar una etapa de prosperidad.

Amor: su fina intuición le permitirá descubrir a una persona que le admira en secreto.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: cambiará la prioridad de los compromisos y eso le facilitará las tareas.

Amor: un mensaje le llenará de entusiasmo e indica que va hacia una cita romántica.

Si usted cumple años hoy es una persona: con un carácter que altera a la gente que no interpreta sus directivas.