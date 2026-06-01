Horóscopo de hoy lunes 1 de junio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: vencerá las trabas que impiden que los negocios o proyectos avancen hacia el éxito.

Amor: su natural encanto le hará vivir dulces momentos que pasarán a ser un romance.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: con habilidad y un poco de buena fortuna resolverá las tareas que están trabadas.

Amor: atención, podría pasar de largo ante alguien que tiene mucho interés en conocerle.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una idea para resolver asuntos pendientes no funcionará, pero llegará ayuda.

Amor: una persona tímida revelará su encanto y le despertará un fuerte deseo de conocerla.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se destacará por el modo en que resuelve problemas y los demás le respetarán.

Amor: los encuentros ocasionales no le gustarán y preferirá una relación sólida y estable.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su gran esfuerzo en un negocio o proyecto verá sus frutos y llegarán beneficios.

Amor: su elegante encanto atraerá a una persona que le despierta interés; posible romance.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una rara propuesta no tendrá garantías de éxito, pero será novedosa.

Amor: si descuida los pequeños detalles y se maneja con timidez, será difícil relacionarse.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: sus habilidades irán más allá de su entorno y le asegurarán un beneficio.

Amor: se manejará con encanto y su mundo afectivo experimentará cambios inolvidables.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirá una propuesta que asegura cierto beneficio. Lo comprobará.

Amor: no será buena idea mantener actitudes teñidas de rencor; necesita perdonar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento de logros excelentes y soluciones geniales a los problemas.

Amor: no temerá involucrarse a fondo en una relación. Amará el compromiso y la confianza.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: con una inteligente decisión creará mejoras a una tarea complicada.

Amor: su encanto surgirá en un encuentro fortuito y estimulará la calidez; dulce romance.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una falla puede provocar rechazo en el entorno, pero recibirá ayuda.

Amor: las dificultades en la relación llegarán a su fin, la armonía resurgirá y dará solidez.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un nuevo proyecto parecerá factible, pero será útil analizar algunos detalles.

Amor: la calidez podría enfriarse por malentendidos, pero pronto recuperará la armonía.

Si usted cumple años hoy es una persona firme y segura. Su fuerza interior cautiva a su entorno y a la vez lo alegra.