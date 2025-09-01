Horóscopo de hoy lunes 1 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: un proyecto no avanzará, pero al revisar planes surgirá un cambio positivo.

Amor: ciertas habladurías alterarán la calma de la pareja y afectarán la armonía.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: con carácter resolverá problemas y alcanzará metas que parecían complicadas.

Amor: dejará de lado pasatiempos y se refugiará en la intimidad de la pareja.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: tomará decisiones oportunas que generarán beneficios y dinero extra.

Amor: la sugerencia de un amigo favorecerá la reconciliación de la pareja.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: desaparecerán trabas y trámites pendientes; su proyecto se consolidará.

Amor: será momento de dejar las discusiones; una salida divertida afianzará la relación.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: una medida parecerá precipitada, pero traerá resultados positivos.

Amor: se acerca el momento soñado: planear una convivencia y un nuevo comienzo.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: deberá ordenar sus papeles; se avecinan complicaciones.

Amor: influencias negativas del entorno afectarán la armonía de la pareja.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: el inicio de un proyecto se demorará, pero avanzará en su momento.

Amor: creerá insoportables los defectos ajenos, pero deberá revisar los propios.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: surgirá una traba inesperada en un proyecto, pero aun así llegará el éxito.

Amor: atraerá a la persona que desea con muestras de afecto y atenciones.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: los obstáculos no lo detendrán; surgirá una buena perspectiva.

Amor: momento favorable para iniciar una relación y enamorarse de inmediato.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: todo fluirá según lo planeado y con beneficios rápidos.

Amor: su carácter fuerte marcará un límite que aliviará la crisis en la pareja.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para resolver problemas e ignorar críticas sobre su proyecto.

Amor: una recreación de la intimidad devolverá la calidez en parejas consolidadas.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: dejará el trabajo solitario para aceptar ayuda y sugerencias.

Amor: una muestra de afecto superará su timidez y aliviará su corazón.

Si usted cumple años hoy es una persona ambiciosa y dominante, que solo actúa cuando su mundo es cuestionado.