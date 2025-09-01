vida
Horóscopo de hoy lunes 1 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: un proyecto no avanzará, pero al revisar planes surgirá un cambio positivo.
Amor: ciertas habladurías alterarán la calma de la pareja y afectarán la armonía.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: con carácter resolverá problemas y alcanzará metas que parecían complicadas.
Amor: dejará de lado pasatiempos y se refugiará en la intimidad de la pareja.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: tomará decisiones oportunas que generarán beneficios y dinero extra.
Amor: la sugerencia de un amigo favorecerá la reconciliación de la pareja.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: desaparecerán trabas y trámites pendientes; su proyecto se consolidará.
Amor: será momento de dejar las discusiones; una salida divertida afianzará la relación.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: una medida parecerá precipitada, pero traerá resultados positivos.
Amor: se acerca el momento soñado: planear una convivencia y un nuevo comienzo.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: deberá ordenar sus papeles; se avecinan complicaciones.
Amor: influencias negativas del entorno afectarán la armonía de la pareja.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: el inicio de un proyecto se demorará, pero avanzará en su momento.
Amor: creerá insoportables los defectos ajenos, pero deberá revisar los propios.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: surgirá una traba inesperada en un proyecto, pero aun así llegará el éxito.
Amor: atraerá a la persona que desea con muestras de afecto y atenciones.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: los obstáculos no lo detendrán; surgirá una buena perspectiva.
Amor: momento favorable para iniciar una relación y enamorarse de inmediato.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: todo fluirá según lo planeado y con beneficios rápidos.
Amor: su carácter fuerte marcará un límite que aliviará la crisis en la pareja.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: tendrá habilidad para resolver problemas e ignorar críticas sobre su proyecto.
Amor: una recreación de la intimidad devolverá la calidez en parejas consolidadas.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: dejará el trabajo solitario para aceptar ayuda y sugerencias.
Amor: una muestra de afecto superará su timidez y aliviará su corazón.
Si usted cumple años hoy es una persona ambiciosa y dominante, que solo actúa cuando su mundo es cuestionado.