Horóscopo de hoy lunes 11 de agosto de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: llegará información sobre un nuevo empleo o el inicio de otro proyecto.
Amor: se alejará la posibilidad de una crisis en la relación para comenzar una etapa feliz.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: resolverá complicaciones por el compromiso y la cooperación del entorno.
Amor: su fuerte encanto no le será indiferente a cierta persona; posible romance.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: una entrevista bien llevada será crucial para el éxito de futuros proyectos.
Amor: un mensaje le llenará de entusiasmo y una cálida cita se hará posible.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: momento para renovar mobiliario y hacer refacciones muy necesarias.
Amor: gestos amables reforzarán la estabilidad emocional y harán bien a la pareja.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: su fuerte creatividad junto a su trayectoria facilitarán los nuevos proyectos.
Amor: momento para examinar los sentimientos antes de hablar con cierta persona.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: retomará un proyecto abandonado que pronto generará beneficios.
Amor: habrá reciprocidad de sentimientos y atracción mutua; la armonía crecerá.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: la rutina podría ser agobiante, pero con ideas nuevas, verá mejoras.
Amor: será prudente con un asunto que su pareja elude pero lo comprenderá.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: cambios o nuevos proyectos se concretan, pero llegará cooperación.
Amor: un encuentro fortuito o miradas sostenidas serán el preludio para una cita.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: alguien idóneo le confiará una clave para resolver cierto asunto.
Amor: un momento de aislamiento terminará y ayudará a retomar la vida social activa.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: surgirán críticas al evaluar un proyecto que aún no puede arrancar.
Amor: aunque digan que el momento no es el apropiado, aún querrá una cita.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un proyecto actualizado mejorará el rendimiento; los beneficios llegarán.
Amor: la persona con la que quiere compartir cálidas vivencias está muy cerca.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: se manejará con soltura en ambientes con gente hostil y creará entendimiento.
Amor: su entorno cercano y la vida social se renovarán y crearán oportunidades.
Si usted cumple años hoy es una persona: respetuosa de lo que le ofrece la vida y de fuerte personalidad.