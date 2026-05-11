Horóscopo de hoy lunes 11 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una calma inusual en las áreas de trabajo podría indicar el anuncio de cambios.

Amor: sentimientos en pugna se debatirán en el corazón, pero descubrirá algo positivo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un escenario cambiante será positivo para el negocio o un nuevo proyecto.

Amor: se aclarará un asunto que ha creado confusión y finalmente la pareja estará aliviada.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para hacer cambios postergados e imitar historias exitosas.

Amor: posible inicio de un romance; renovar votos en pareja o promover una reconciliación.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: resolverá dificultades que comprometían el éxito y logrará mejorías.

Amor: disfrutará de gran disposición para liberar su encanto y generar una fuerte calidez.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: vencerá los argumentos pesimistas sobre un proyecto, dando a conocer sus ventajas.

Amor: concurrirá a brindar cierta ayuda y se enamorará de la persona más bella.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: evaluarán su negocio o proyecto y el excelente resultado dará que hablar.

Amor: expresará sentimientos en la relación y encenderá la calidez de los inicios.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una serie de errores le obligará a pedir mayor concentración a todos.

Amor: se manejará con cierto mutismo, pero tendrá que responder una pregunta.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: demostrará que un proyecto no se ajusta a lo pedido y será destacado.

Amor: disipará temores en la pareja que no tienen existencia real y dará optimismo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con buen humor favorecerá acuerdos y aprovechará oportunidades.

Amor: querrá acercarse a alguien impactante y se enamorará en la primera charla.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la comunicación mejorará y destrabará los proyectos estancados.

Amor: expresará los sentimientos guardados y la pareja renovará la calidez en armonía.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su entorno le sorprenderá por la fuerte cooperación y las cosas crecerán.

Amor: temas sentimentales serán confesados a un amigo, quien le dará una buena idea.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: los negocios tendrán audacia y comenzarán a dar los frutos que todos esperan.

Amor: un encuentro agradable hará que un romance comience a ser algo tangible.

Si usted cumple años hoy es una persona sociable. Le gusta estar entre multitudes, pero más que nada con amigos.