Horóscopo de hoy lunes 12 de enero de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: surgirán jornadas y situaciones complicadas, pero cumplirá con los objetivos.

Amor: alguien especial se acercará y será inevitable planear una cita; posible romance.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: olvidará las discusiones y celebrará cada uno de los logros que obtenga.

Amor: manejarse con mal humor será la causa del malestar en la pareja; reflexione.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: oportunidad propicia para resolver reclamos y quejas o conceder beneficios.

Amor: comprenderá los gestos de alguien que quiere llamar su atención y generar algo más.

Cáncer (22 junio a 22 julio)

Trabajo y negocios: llegan buenas noticias sobre un proyecto estancado y será con un gran inicio.

Amor: al hacer las paces, se dará cuenta de que su pareja tiene la razón casi en todo.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Trabajo y negocios: la gente que no le conoce reconocerá que se maneja con habilidades inteligentes.

Amor: su irresistible encanto atraerá a alguien que desea invitarle desde hace mucho tiempo.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Trabajo y negocios: las cosas comenzarán a salir cada vez mejor y eso le entusiasma.

Amor: experimentará dulces vivencias junto a una persona que cree distante e introvertida.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: momento para evitar ciertas decisiones y ganar mayor aceptación.

Amor: el ambiente de la pareja parecerá tenso, pero la reconciliación será inolvidable.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Trabajo y negocios: se darán los resultados que espera para iniciar otra etapa.

Amor: encontrará a la persona que comprenderá como nadie su interior turbulento.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: su optimismo cambiará la escasez en abundancia y recursos.

Amor: el momento será propicio para dialogar sobre la causa de los malentendidos.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: creará un proyecto que causará sorpresa, aunque alguien lo criticará.

Amor: resolverá un conflicto y la armonía volverá a la pareja; nuevo comienzo.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: tendrá una actitud que evitará disputas y facilitará el éxito del negocio.

Amor: gente maliciosa desafiará la armonía de la pareja, pero no podrá conmoverla.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: llegarán los beneficios, pero hará bien en ahorrar una parte para crecer.

Amor: las salidas divertidas fortalecen la unión de la pareja y recuperan la armonía.

Si cumple años hoy es una persona sobria y moderada. No se mete en los asuntos ajenos, a menos que se lo pidan.