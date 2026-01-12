vida
Horóscopo de hoy lunes 12 de enero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: surgirán jornadas y situaciones complicadas, pero cumplirá con los objetivos.
Amor: alguien especial se acercará y será inevitable planear una cita; posible romance.
Tauro (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: olvidará las discusiones y celebrará cada uno de los logros que obtenga.
Amor: manejarse con mal humor será la causa del malestar en la pareja; reflexione.
Géminis (21 mayo a 21 junio)
Trabajo y negocios: oportunidad propicia para resolver reclamos y quejas o conceder beneficios.
Amor: comprenderá los gestos de alguien que quiere llamar su atención y generar algo más.
Cáncer (22 junio a 22 julio)
Trabajo y negocios: llegan buenas noticias sobre un proyecto estancado y será con un gran inicio.
Amor: al hacer las paces, se dará cuenta de que su pareja tiene la razón casi en todo.
Leo (23 julio a 22 agosto)
Trabajo y negocios: la gente que no le conoce reconocerá que se maneja con habilidades inteligentes.
Amor: su irresistible encanto atraerá a alguien que desea invitarle desde hace mucho tiempo.
Virgo (23 agosto a 22 septiembre)
Trabajo y negocios: las cosas comenzarán a salir cada vez mejor y eso le entusiasma.
Amor: experimentará dulces vivencias junto a una persona que cree distante e introvertida.
Libra (23 septiembre a 22 octubre)
Trabajo y negocios: momento para evitar ciertas decisiones y ganar mayor aceptación.
Amor: el ambiente de la pareja parecerá tenso, pero la reconciliación será inolvidable.
Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)
Trabajo y negocios: se darán los resultados que espera para iniciar otra etapa.
Amor: encontrará a la persona que comprenderá como nadie su interior turbulento.
Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)
Trabajo y negocios: su optimismo cambiará la escasez en abundancia y recursos.
Amor: el momento será propicio para dialogar sobre la causa de los malentendidos.
Capricornio (22 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: creará un proyecto que causará sorpresa, aunque alguien lo criticará.
Amor: resolverá un conflicto y la armonía volverá a la pareja; nuevo comienzo.
Acuario (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: tendrá una actitud que evitará disputas y facilitará el éxito del negocio.
Amor: gente maliciosa desafiará la armonía de la pareja, pero no podrá conmoverla.
Piscis (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: llegarán los beneficios, pero hará bien en ahorrar una parte para crecer.
Amor: las salidas divertidas fortalecen la unión de la pareja y recuperan la armonía.
Si cumple años hoy es una persona sobria y moderada. No se mete en los asuntos ajenos, a menos que se lo pidan.