Horóscopo de hoy lunes 13 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una reunión habitual se convertirá en la clave para que un proyecto sea un éxito.

Amor: con paciencia resolverá un conflicto que traba la posible armonía en la pareja.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para impulsar un buen proyecto y la cooperación surgirá.

Amor: la pareja creerá estar en un mundo perfecto, pero habrá problemas para superar.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las tareas crecerán, así como los beneficios y será la oportunidad para destacarse.

Amor: le presentarán a una persona interesante y, tras una cita, el romance nacerá.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: exceso de tareas por demasiadas directivas; podría haber imprecisiones.

Amor: posibles altibajos o desencuentros, pero si favorece el diálogo, la relación estará mejor.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: con acertada intuición alcanzará el éxito con un proyecto que parecía mediocre.

Amor: un rasgo de su pareja será el estímulo que hará crecer la calidez en la intimidad.

Virgo (agosto 23-sept. 22)

Trabajo y negocios: ya no tendrá que ocuparse de todo, llegará un hábil colega que ayudará.

Amor: disfruta de un estado de armonía, propicio para un romance o reconciliación.

Libra (setiembre 23-oct. 22)

Trabajo y negocios: su trabajo en las relaciones públicas se destacará por acercarle a las metas.

Amor: querrá compartir un secreto en la pareja y la confianza resultará fortalecida.

Escorpio (octubre 23-nov. 21)

Trabajo y negocios: necesitará paciencia para resolver una situación nueva y desafiante.

Amor: su encanto será percibido a la distancia y alguien del entorno querrá acercarse.

Sagitario (nov. 22-dic. 21)

Trabajo y negocios: hará bien en manejarse con discreción respecto de su negocio o proyecto.

Amor: su simpatía romperá con la frialdad de alguien y disfrutará de una hermosa cita.

Capricornio (dic. 22-enero 20)

Trabajo y negocios: parecerá que el entorno está en su contra, pero pronto comprenderán.

Amor: un encuentro romántico será todo lo que necesita para iniciar una relación.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: infundirá optimismo a sus colegas y con la cooperación alcanzará el éxito.

Amor: una actitud de su pareja le dará inspiración para recuperar la armonía perdida.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto trabado creará tensiones en el entorno, pero hará cambios.

Amor: su pareja tomará una decisión inconsulta que resultará chocante y querrá dialogar.

Si usted cumple años hoy es una persona delicada y servicial. Confía en el círculo de familiares y amigos.