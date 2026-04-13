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Horóscopo de hoy lunes 13 de abril de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: una reunión habitual se convertirá en la clave para que un proyecto sea un éxito.
Amor: con paciencia resolverá un conflicto que traba la posible armonía en la pareja.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: momento favorable para impulsar un buen proyecto y la cooperación surgirá.
Amor: la pareja creerá estar en un mundo perfecto, pero habrá problemas para superar.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: las tareas crecerán, así como los beneficios y será la oportunidad para destacarse.
Amor: le presentarán a una persona interesante y, tras una cita, el romance nacerá.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: exceso de tareas por demasiadas directivas; podría haber imprecisiones.
Amor: posibles altibajos o desencuentros, pero si favorece el diálogo, la relación estará mejor.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: con acertada intuición alcanzará el éxito con un proyecto que parecía mediocre.
Amor: un rasgo de su pareja será el estímulo que hará crecer la calidez en la intimidad.
Virgo (agosto 23-sept. 22)
Trabajo y negocios: ya no tendrá que ocuparse de todo, llegará un hábil colega que ayudará.
Amor: disfruta de un estado de armonía, propicio para un romance o reconciliación.
Libra (setiembre 23-oct. 22)
Trabajo y negocios: su trabajo en las relaciones públicas se destacará por acercarle a las metas.
Amor: querrá compartir un secreto en la pareja y la confianza resultará fortalecida.
Escorpio (octubre 23-nov. 21)
Trabajo y negocios: necesitará paciencia para resolver una situación nueva y desafiante.
Amor: su encanto será percibido a la distancia y alguien del entorno querrá acercarse.
Sagitario (nov. 22-dic. 21)
Trabajo y negocios: hará bien en manejarse con discreción respecto de su negocio o proyecto.
Amor: su simpatía romperá con la frialdad de alguien y disfrutará de una hermosa cita.
Capricornio (dic. 22-enero 20)
Trabajo y negocios: parecerá que el entorno está en su contra, pero pronto comprenderán.
Amor: un encuentro romántico será todo lo que necesita para iniciar una relación.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: infundirá optimismo a sus colegas y con la cooperación alcanzará el éxito.
Amor: una actitud de su pareja le dará inspiración para recuperar la armonía perdida.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: un proyecto trabado creará tensiones en el entorno, pero hará cambios.
Amor: su pareja tomará una decisión inconsulta que resultará chocante y querrá dialogar.
Si usted cumple años hoy es una persona delicada y servicial. Confía en el círculo de familiares y amigos.