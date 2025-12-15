Horóscopo de hoy lunes 15 de diciembre de 2025

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: los altibajos serán superados y la prosperidad comenzará a dar señales claras.

Amor: la armonía y el bienestar logrados peligran si inicia discusiones en la pareja.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: se presentará una buena oportunidad para exponer su proyecto y alcanzar el éxito.

Amor: en la relación le advertirán varias veces sobre su hábito de no escuchar; conviene reflexionar.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: las metas parecerán casi inalcanzables; será urgente hacer algunos ajustes.

Amor: una duda podría generar cierta distancia en la pareja, pero su intuición le guiará.

CÁNCER (22 junio a 22 julio)

Trabajo y negocios: alguien le dará una sugerencia acertada para reducir gastos, aunque no todos la aprobarán.

Amor: si permanece en soledad, un encuentro fortuito le tiene reservada una sorpresa.

LEO (23 julio a 22 agosto)

Trabajo y negocios: las promesas de ganancias rápidas no serán lo esperado; conviene ir a lo seguro.

Amor: será acertado alejar a personas que solo provocan confusión y no aportan nada positivo.

VIRGO (23 agosto a 22 septiembre)

Trabajo y negocios: sus planes se cumplirán y podrá plantearse nuevos desafíos si reúne un buen equipo.

Amor: ante reproches, recuperará la armonía con buen humor y muestras de mayor calidez.

LIBRA (23 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: recibirá elogios por su labor de personas influyentes y poco imaginadas.

Amor: las bases de la relación podrían dañarse si admite la presencia de cierta persona.

ESCORPIO (23 octubre a 21 noviembre)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver asuntos pendientes que traban el éxito.

Amor: dirá la verdad sin herir y la armonía lograda renovará la calidez.

SAGITARIO (22 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: actuará con cautela ante la llegada de gente maliciosa y su proyecto quedará a salvo.

Amor: dulces vivencias harán que una luna de miel o reconciliación sea inolvidable.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: surgirán medidas poco claras que provocarán desvíos en el rumbo adoptado.

Amor: apelará a su carácter y pondrá límites a quienes generan confusión o malentendidos.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: las cosas resultan de acuerdo con lo planeado y el futuro se presenta con optimismo.

Amor: su encanto será irresistible y alguien del entorno que desea conocerlo lo percibirá.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: un negocio del que nadie esperaba resultados traerá beneficios y ordenará lo material.

Amor: su sensibilidad estará a flor de piel; hará bien en evitar roces y discusiones.

Si usted cumple años hoy es una persona: generosa y agradable, pero ignora a quien ha intentado dañarle.