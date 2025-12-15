vida
Horóscopo de hoy lunes 15 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: los altibajos serán superados y la prosperidad comenzará a dar señales claras.
Amor: la armonía y el bienestar logrados peligran si inicia discusiones en la pareja.
TAURO (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: se presentará una buena oportunidad para exponer su proyecto y alcanzar el éxito.
Amor: en la relación le advertirán varias veces sobre su hábito de no escuchar; conviene reflexionar.
GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)
Trabajo y negocios: las metas parecerán casi inalcanzables; será urgente hacer algunos ajustes.
Amor: una duda podría generar cierta distancia en la pareja, pero su intuición le guiará.
CÁNCER (22 junio a 22 julio)
Trabajo y negocios: alguien le dará una sugerencia acertada para reducir gastos, aunque no todos la aprobarán.
Amor: si permanece en soledad, un encuentro fortuito le tiene reservada una sorpresa.
LEO (23 julio a 22 agosto)
Trabajo y negocios: las promesas de ganancias rápidas no serán lo esperado; conviene ir a lo seguro.
Amor: será acertado alejar a personas que solo provocan confusión y no aportan nada positivo.
VIRGO (23 agosto a 22 septiembre)
Trabajo y negocios: sus planes se cumplirán y podrá plantearse nuevos desafíos si reúne un buen equipo.
Amor: ante reproches, recuperará la armonía con buen humor y muestras de mayor calidez.
LIBRA (23 septiembre a 22 octubre)
Trabajo y negocios: recibirá elogios por su labor de personas influyentes y poco imaginadas.
Amor: las bases de la relación podrían dañarse si admite la presencia de cierta persona.
ESCORPIO (23 octubre a 21 noviembre)
Trabajo y negocios: momento propicio para resolver asuntos pendientes que traban el éxito.
Amor: dirá la verdad sin herir y la armonía lograda renovará la calidez.
SAGITARIO (22 noviembre a 21 diciembre)
Trabajo y negocios: actuará con cautela ante la llegada de gente maliciosa y su proyecto quedará a salvo.
Amor: dulces vivencias harán que una luna de miel o reconciliación sea inolvidable.
CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: surgirán medidas poco claras que provocarán desvíos en el rumbo adoptado.
Amor: apelará a su carácter y pondrá límites a quienes generan confusión o malentendidos.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: las cosas resultan de acuerdo con lo planeado y el futuro se presenta con optimismo.
Amor: su encanto será irresistible y alguien del entorno que desea conocerlo lo percibirá.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: un negocio del que nadie esperaba resultados traerá beneficios y ordenará lo material.
Amor: su sensibilidad estará a flor de piel; hará bien en evitar roces y discusiones.
Si usted cumple años hoy es una persona: generosa y agradable, pero ignora a quien ha intentado dañarle.