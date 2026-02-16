Vida
Horóscopo de hoy lunes 16 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: la situación se equilibrará y las señales de prosperidad serán claras; surgirá un nuevo proyecto.
Amor: el bienestar y la armonía pondrán fin a roces y discusiones en la pareja.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: se presentará una oportunidad para impulsar su proyecto más elaborado.
Amor: le señalarán su hábito de no escuchar; será momento de reconocerlo.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: notará que las metas se alejan; será tiempo de replantear estrategias.
Amor: ciertas dudas generarán sospechas, pero la sinceridad ayudará a resolverlas.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: una idea de colegas permitirá reducir gastos; si la aplica, habrá beneficios inesperados.
Amor: si no tiene pareja, manténgase atento; un encuentro traerá sorpresa.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: una promesa de ganancias rápidas no será convincente; conviene optar por lo seguro.
Amor: será prudente poner límites a personas que aparentan simpatía excesiva.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: los planes se cumplirán y abrirán nuevos escenarios; necesitará prepararse.
Amor: el romance se renovará con pequeñas atenciones y gestos cálidos.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: recibirá elogios de personas influyentes y podrá solicitar cambios.
Amor: su carácter enamoradizo impacientará a su pareja, quien se lo hará notar.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: momento propicio para resolver pendientes y generar nuevos planes.
Amor: expresará lo que siente sin herir y recuperará su lado más sensible.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: conviene tomar precauciones ante la llegada de personas malintencionadas.
Amor: una vivencia agradable dará paso a un encuentro inolvidable.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: medidas poco claras causarán retrasos en proyectos o negocios.
Amor: hará valer a su pareja frente a familiares malintencionados.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: todo avanzará según lo previsto, aunque surgirán nuevos desafíos.
Amor: su encanto será evidente y atraerá miradas cercanas.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: un negocio sin grandes expectativas comenzará a crecer y su panorama cambiará.
Amor: estará sensible y evitará roces o discusiones en su entorno.
Si usted cumple años hoy es una persona generosa y agradable, pero ignora a quien ha querido dañarle.