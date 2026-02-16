Horóscopo de hoy lunes 16 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: la situación se equilibrará y las señales de prosperidad serán claras; surgirá un nuevo proyecto.

Amor: el bienestar y la armonía pondrán fin a roces y discusiones en la pareja.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se presentará una oportunidad para impulsar su proyecto más elaborado.

Amor: le señalarán su hábito de no escuchar; será momento de reconocerlo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: notará que las metas se alejan; será tiempo de replantear estrategias.

Amor: ciertas dudas generarán sospechas, pero la sinceridad ayudará a resolverlas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una idea de colegas permitirá reducir gastos; si la aplica, habrá beneficios inesperados.

Amor: si no tiene pareja, manténgase atento; un encuentro traerá sorpresa.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una promesa de ganancias rápidas no será convincente; conviene optar por lo seguro.

Amor: será prudente poner límites a personas que aparentan simpatía excesiva.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los planes se cumplirán y abrirán nuevos escenarios; necesitará prepararse.

Amor: el romance se renovará con pequeñas atenciones y gestos cálidos.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: recibirá elogios de personas influyentes y podrá solicitar cambios.

Amor: su carácter enamoradizo impacientará a su pareja, quien se lo hará notar.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver pendientes y generar nuevos planes.

Amor: expresará lo que siente sin herir y recuperará su lado más sensible.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: conviene tomar precauciones ante la llegada de personas malintencionadas.

Amor: una vivencia agradable dará paso a un encuentro inolvidable.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: medidas poco claras causarán retrasos en proyectos o negocios.

Amor: hará valer a su pareja frente a familiares malintencionados.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: todo avanzará según lo previsto, aunque surgirán nuevos desafíos.

Amor: su encanto será evidente y atraerá miradas cercanas.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un negocio sin grandes expectativas comenzará a crecer y su panorama cambiará.

Amor: estará sensible y evitará roces o discusiones en su entorno.

Si usted cumple años hoy es una persona generosa y agradable, pero ignora a quien ha querido dañarle.