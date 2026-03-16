Horóscopo de hoy lunes 16 de marzo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: señales favorables en su proyecto o negocio, pero revisará asuntos que podrían fallar.

Amor: momentos propicios para confiar con sinceridad y planear una nueva etapa en la pareja.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado prácticas que conducen a errores y un evento tendrá éxito.

Amor: la relación crecerá si valora y retribuye con afecto las pequeñas atenciones.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: aportará innovación a proyectos estancados y las cosas mejorarán.

Amor: los secretos compartidos en la pareja renovarán la calidez en la relación íntima.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará distancia de personas que ven lo negativo y se concentrará en los logros.

Amor: menos palabras y más gestos crearán el ambiente propicio para la intimidad.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: cuestionará decisiones de colegas, pero se esforzará por respetar las diferencias.

Amor: se avecinan momentos plenos de romanticismo gracias a pequeñas atenciones.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: investigará un campo nuevo y hallará claves importantes para el éxito.

Amor: asumirá como desafío considerar reclamos insistentes en la pareja.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un plan bien trazado se modificará, pero el cambio no dará el resultado esperado.

Amor: si posterga sus preferencias, su mal humor se notará; será momento de armonizar.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: aunque parezca que sus posibilidades son escasas, logrará alcanzar la meta.

Amor: estará dispuesto a escuchar con ternura y atención, y todo mejorará en la pareja.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: pondrá fin a rutinas que no contribuyen a los proyectos.

Amor: le harán notar que un hábito que considera gracioso no es bien recibido por el entorno.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado la obstinación y un proyecto comenzará a funcionar.

Amor: las pruebas de compromiso serán inútiles si aún existe desconfianza.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con ideas poco realistas nada funcionará, pero con los pies en la tierra todo arrancará.

Amor: el afecto sólido en la relación le ayudará a dejar atrás cierto pesimismo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto no marchará bien con su talento habitual, pero se esforzará para mejorarlo.

Amor: percibirá cierta incomodidad en la relación y actuará con dulce gentileza para resolverla.

Si usted cumple años hoy es una persona tranquila y de mente lúcida. Tiene vocación por lo espiritual y lo esotérico.