Horóscopo de hoy lunes 17 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: el resultado de su esfuerzo será destacado porque genera un proyecto exitoso.

Amor: dará pequeñas atenciones para afianzar el compromiso y planear el futuro.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el ambiente laboral tendrá una calma inusual, pero generará algunos cambios.

Amor: alguien del entorno no podrá dejar de mirarle y eso le llenará de expectativas.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: errores provocados por otros podrían perjudicar el inicio de nuevos proyectos.

Amor: tendrá iniciativas que tomarán por sorpresa a su pareja, pero las entenderá.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará decisiones difíciles y delegará tareas rutinarias. El éxito llegará.

Amor: estará susceptible y responderá con negatividad a cada plan que formule su pareja.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: ciertas dudas serán un obstáculo para alcanzar las metas, pero tendrá ayuda.

Amor: su encanto atraerá a una bella persona y provocará una cita.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: conviene no distraerse al momento de firmas importantes o acuerdos.

Amor: alguien le impactará por la manera elegida para expresar un fuerte sentimiento.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una propuesta laboral le entusiasmará por el ingreso mayor.

Amor: su encanto atraerá a alguien más y su pareja pedirá explicaciones.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: visiones opuestas sobre un proyecto generarán discordia.

Amor: vencerá la incertidumbre si concreta los sueños postergados en la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: errores reiterados de la misma gente le pondrán en alerta.

Amor: deberá tomar una decisión difícil en la pareja, pero con calma hará lo correcto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un conflicto no resuelto anticipará problemas en un negocio.

Amor: habrá buena fortuna y alivio para la pareja, dejando atrás un mal momento.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un nuevo colega iniciará las tareas con eficacia y demostrará talento.

Amor: un agradable encuentro cumplirá sus expectativas de una posible relación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: resolverá problemas provocados por otros y pondrá límites claros.

Amor: el intercambio de calidez afectuosa permitirá una pronta reconciliación.

Si usted cumple años hoy es una persona dura con quienes dañan sentimientos propios, de su familia o de sus compañeros.