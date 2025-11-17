vida
Horóscopo de hoy lunes 17 de noviembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: el resultado de su esfuerzo será destacado porque genera un proyecto exitoso.
Amor: dará pequeñas atenciones para afianzar el compromiso y planear el futuro.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: el ambiente laboral tendrá una calma inusual, pero generará algunos cambios.
Amor: alguien del entorno no podrá dejar de mirarle y eso le llenará de expectativas.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: errores provocados por otros podrían perjudicar el inicio de nuevos proyectos.
Amor: tendrá iniciativas que tomarán por sorpresa a su pareja, pero las entenderá.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: tomará decisiones difíciles y delegará tareas rutinarias. El éxito llegará.
Amor: estará susceptible y responderá con negatividad a cada plan que formule su pareja.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: ciertas dudas serán un obstáculo para alcanzar las metas, pero tendrá ayuda.
Amor: su encanto atraerá a una bella persona y provocará una cita.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: conviene no distraerse al momento de firmas importantes o acuerdos.
Amor: alguien le impactará por la manera elegida para expresar un fuerte sentimiento.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: una propuesta laboral le entusiasmará por el ingreso mayor.
Amor: su encanto atraerá a alguien más y su pareja pedirá explicaciones.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: visiones opuestas sobre un proyecto generarán discordia.
Amor: vencerá la incertidumbre si concreta los sueños postergados en la pareja.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: errores reiterados de la misma gente le pondrán en alerta.
Amor: deberá tomar una decisión difícil en la pareja, pero con calma hará lo correcto.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un conflicto no resuelto anticipará problemas en un negocio.
Amor: habrá buena fortuna y alivio para la pareja, dejando atrás un mal momento.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un nuevo colega iniciará las tareas con eficacia y demostrará talento.
Amor: un agradable encuentro cumplirá sus expectativas de una posible relación.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: resolverá problemas provocados por otros y pondrá límites claros.
Amor: el intercambio de calidez afectuosa permitirá una pronta reconciliación.
Si usted cumple años hoy es una persona dura con quienes dañan sentimientos propios, de su familia o de sus compañeros.