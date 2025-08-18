Horóscopo de hoy lunes 18 de agosto de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: tendrá inspiración calculada para generar éxito y prosperidad en los negocios.

Amor: su actitud impulsiva será suavizada por un gesto de ternura en la pareja.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: obtendrá logros económicos, pero deberá estar alerta ante personas maliciosas en el entorno.

Amor: la relación crecerá con pequeñas atenciones; inicia una nueva etapa.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: las restricciones terminarán y el proyecto comenzará a generar ingresos.

Amor: aunque haya dificultades, la relación crecerá por la afinidad inmediata.

CÁNCER (22 de junio al 23 de julio)

Trabajo y negocios: cierta inseguridad le impedirá ver la solución a problemas menores.

Amor: es momento de dejar la timidez y acercarse a alguien que le atrae.

LEO (24 de julio al 23 de agosto)

Trabajo y negocios: recibirá datos que conviene resguardar; entusiasmo por cambios cercanos.

Amor: con la pareja susceptible, no será buen momento para discutir.

VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Trabajo y negocios: algunos abandonarán tareas complejas, pero con paciencia logrará revertirlo.

Amor: deseará iniciar una relación, aunque la otra persona se mostrará introvertida.

LIBRA (24 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: su exigencia al entorno dará resultados positivos; éxito resonante.

Amor: crecerá una duda al conocerse sentimientos que alguien intenta ocultar.

ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)

Trabajo y negocios: dejará atrás la rutina; su creatividad logrará metas inesperadas.

Amor: aumentarán las quejas de la pareja por su postura categórica.

SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: recibirá una propuesta laboral curiosa que convendrá analizar.

Amor: posible romance en un momento inesperado; será inolvidable.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: si no controla el caos, habrá problemas; será eficaz y resolverá.

Amor: superará una situación difícil y deslumbrará por su intuición.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: si actúa con liviandad, podría entrar en situaciones confusas, pero saldrá adelante.

Amor: terminarán los roces y llegará la reconciliación; finalmente habrá armonía.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: se convertirá en figura clave y recibirá más cooperación.

Amor: su serenidad durante un incidente atraerá a alguien cercano.

Si usted cumple años hoy es una persona sensible y amante de los libros. Posee sentido común y capacidad filosófica.