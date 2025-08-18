vida
Horóscopo de hoy lunes 18 de agosto de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: tendrá inspiración calculada para generar éxito y prosperidad en los negocios.
Amor: su actitud impulsiva será suavizada por un gesto de ternura en la pareja.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: obtendrá logros económicos, pero deberá estar alerta ante personas maliciosas en el entorno.
Amor: la relación crecerá con pequeñas atenciones; inicia una nueva etapa.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: las restricciones terminarán y el proyecto comenzará a generar ingresos.
Amor: aunque haya dificultades, la relación crecerá por la afinidad inmediata.
CÁNCER (22 de junio al 23 de julio)
Trabajo y negocios: cierta inseguridad le impedirá ver la solución a problemas menores.
Amor: es momento de dejar la timidez y acercarse a alguien que le atrae.
LEO (24 de julio al 23 de agosto)
Trabajo y negocios: recibirá datos que conviene resguardar; entusiasmo por cambios cercanos.
Amor: con la pareja susceptible, no será buen momento para discutir.
VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)
Trabajo y negocios: algunos abandonarán tareas complejas, pero con paciencia logrará revertirlo.
Amor: deseará iniciar una relación, aunque la otra persona se mostrará introvertida.
LIBRA (24 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: su exigencia al entorno dará resultados positivos; éxito resonante.
Amor: crecerá una duda al conocerse sentimientos que alguien intenta ocultar.
ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)
Trabajo y negocios: dejará atrás la rutina; su creatividad logrará metas inesperadas.
Amor: aumentarán las quejas de la pareja por su postura categórica.
SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: recibirá una propuesta laboral curiosa que convendrá analizar.
Amor: posible romance en un momento inesperado; será inolvidable.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: si no controla el caos, habrá problemas; será eficaz y resolverá.
Amor: superará una situación difícil y deslumbrará por su intuición.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: si actúa con liviandad, podría entrar en situaciones confusas, pero saldrá adelante.
Amor: terminarán los roces y llegará la reconciliación; finalmente habrá armonía.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: se convertirá en figura clave y recibirá más cooperación.
Amor: su serenidad durante un incidente atraerá a alguien cercano.
Si usted cumple años hoy es una persona sensible y amante de los libros. Posee sentido común y capacidad filosófica.