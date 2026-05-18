Horóscopo de hoy lunes 18 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: aun con altibajos o postergaciones, los problemas económicos no dañarán los negocios.

Amor: en un encuentro fortuito, será buena idea no apurarse y el encanto surgirá de forma natural.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver reclamos de deudas o pedir aumento de ingresos.

Amor: una discusión sacará a la luz temas contradictorios que se resolverán dialogando.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: la discreción será la clave para no cometer errores y llegará una buena oportunidad.

Amor: ignorar al otro en una discusión solo creará fastidio. Necesitará ser paciente.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un cambio favorable traerá gran alivio y su vida material comenzará a mejorar.

Amor: crecerán las afinidades con cierta persona y una relación comenzará a nacer.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tendrá que volver sobre sus últimos pasos y hallará la respuesta a los problemas.

Amor: su generosidad será motivo de elogios en la pareja, pero será buena idea no exagerar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una idea será difícil de implementar, pero vendrán colegas a ayudar.

Amor: ante un encuentro y con un gesto, las dudas y temores infundados se disiparán.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se avecinan los cambios más esperados y el esfuerzo para crecer funcionará.

Amor: surgirán recriminaciones que opacarán la relación, pero los errores se disculparán.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto se liberará de trabas y el resultado favorable pronto surgirá.

Amor: un gesto sutil bastará para renovar el encanto y la calidez mutua en la relación.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán indicios de que las perspectivas comienzan a mejorar.

Amor: su encanto estará irresistible y no pasará desapercibido en el entorno; posible romance.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá con audacia un asunto delicado y logrará un gran éxito.

Amor: momento para dejar de lado la rigidez en la relación para que todo mejore.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una etapa favorable comienza y generará recursos para continuar creciendo.

Amor: tomará una decisión impulsiva, pero su pareja le responderá con un gesto inteligente.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: no será buena idea tener dudas en el momento actual de un proyecto; saldrá bien.

Amor: un malentendido hará que vea fantasmas donde no los hay, pero todo se resolverá.

Si usted cumple años hoy es una persona afectiva y sensiblera. Incluso es capaz de sofocar a su pareja.