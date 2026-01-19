Horóscopo de hoy lunes 19 de enero de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: se generarán roces con colegas, pero admitirán que su accionar es el correcto.

Amor: se avecina un romance inolvidable con una bella persona que le presentarán.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: enfrentará con éxito a quien cuestiona su liderazgo con argumentos endebles.

Amor: cambiará un rasgo polémico y la comunicación comenzará a ser más agradable.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: un proyecto que parecía estancado comenzará a generar beneficios.

Amor: las dulces vivencias en pareja le ayudarán a valorar su mundo interior.

Cáncer (22 junio a 22 julio)

Trabajo y negocios: día propicio para ordenar litigios o asuntos económicos pendientes.

Amor: cuando esté por iniciar una relación, una ex pareja aparecerá para incomodar.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Trabajo y negocios: será inteligente controlar su carácter frente a quienes evalúan proyectos.

Amor: alguien expresará una ternura contenida y tan sincera que decidirá quedarse a su lado.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Trabajo y negocios: una propuesta le llenará de entusiasmo para dejar atrás su empleo actual.

Amor: una rigidez sin motivo creará trabas; convendrá escuchar y evitar críticas.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver pendientes y dedicarse a lo nuevo.

Amor: sentirá un fuerte impulso para enamorarse ante la primera oportunidad.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Trabajo y negocios: llegarán cambios a los que se resistía desde el inicio.

Amor: al abrir su corazón, aparecerá quien se convertirá en su alma gemela.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: tareas estancadas comenzarán a avanzar y el beneficio llegará.

Amor: aun con dificultades, una luz se encenderá en la pareja y todo se acomodará.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: llegará una noticia interesante vinculada a un proyecto bien realizado.

Amor: conocerá a alguien a quien podrá brindarle confianza de a poco, día tras día.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: comprobará que revisar errores junto al entorno beneficia a todos.

Amor: su charla encantadora impactará fuertemente en alguien cercano.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: su intuición captará lo que otros se niegan a ver, aun teniendo las pruebas.

Amor: llegará a la certeza de que las afinidades en la pareja crecen cada día más.

Si cumple años hoy es una persona desconfiada de la gente extrovertida; disfruta especialmente de los momentos de sosiego.