Horóscopo de hoy lunes 2 de febrero de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: hará bien en alejar a personas maliciosas de los proyectos más importantes.

Amor: ciertos comentarios ajenos crearán desconfianza en la pareja, pero los superará.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: con el apoyo del entorno, alcanzará metas que consideraba imposibles.

Amor: la pareja atraviesa un momento difícil, pero tendrá el carácter para resolverlo.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: necesitará mejorar los proyectos y lo hará con ayuda de su entorno.

Amor: recibirá críticas por su dispersión, pero se animará a cambiar y prestar atención.

Cáncer (22 junio a 22 julio)

Trabajo y negocios: tomará decisiones acertadas que mejorarán sus finanzas personales.

Amor: es momento de hablar de los temas postergados antes de que surjan problemas.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Trabajo y negocios: renovará su espacio de trabajo, descartará lo viejo y recibirá lo nuevo.

Amor: su encanto no pasará desapercibido para una persona cercana.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Trabajo y negocios: surgirán novedades que mejorarán su situación material; será reconocido.

Amor: al compartir sus secretos, la intimidad se renovará con calidez.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: comienza una etapa de influencias positivas y logros esperados.

Amor: vencerá la indecisión y se acercará a esa persona que desea conocer.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Trabajo y negocios: un nuevo negocio traerá beneficios y abrirá puertas a futuros cambios.

Amor: la insistencia de una ex pareja le hará revisar heridas que creía superadas.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: las cobranzas se dinamizan y podrá invertir en su proyecto.

Amor: alta sensibilidad en la pareja; no será buen momento para gestos impulsivos.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: su perfil discreto captará la atención de personas influyentes.

Amor: un encuentro inesperado abrirá paso a un romance que cambiará su rutina.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: ideas ajenas le parecerán poco prácticas, pero sabrá adaptarlas.

Amor: surgirá una fuerte atracción con alguien cercano y el romance podría comenzar.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: se distanciará de quienes no aportan a su proyecto.

Amor: alguien se sentirá atraído por el candor de sus palabras; será el inicio de algo especial.

Si usted cumple años hoy: es una persona virtuosa y de buen humor, pero a veces tiende a ocultar sus verdaderos sentimientos.