Vida
Horóscopo de hoy lunes 2 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: hará bien en alejar a personas maliciosas de los proyectos más importantes.
Amor: ciertos comentarios ajenos crearán desconfianza en la pareja, pero los superará.
Tauro (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: con el apoyo del entorno, alcanzará metas que consideraba imposibles.
Amor: la pareja atraviesa un momento difícil, pero tendrá el carácter para resolverlo.
Géminis (21 mayo a 21 junio)
Trabajo y negocios: necesitará mejorar los proyectos y lo hará con ayuda de su entorno.
Amor: recibirá críticas por su dispersión, pero se animará a cambiar y prestar atención.
Cáncer (22 junio a 22 julio)
Trabajo y negocios: tomará decisiones acertadas que mejorarán sus finanzas personales.
Amor: es momento de hablar de los temas postergados antes de que surjan problemas.
Leo (23 julio a 22 agosto)
Trabajo y negocios: renovará su espacio de trabajo, descartará lo viejo y recibirá lo nuevo.
Amor: su encanto no pasará desapercibido para una persona cercana.
Virgo (23 agosto a 22 septiembre)
Trabajo y negocios: surgirán novedades que mejorarán su situación material; será reconocido.
Amor: al compartir sus secretos, la intimidad se renovará con calidez.
Libra (23 septiembre a 22 octubre)
Trabajo y negocios: comienza una etapa de influencias positivas y logros esperados.
Amor: vencerá la indecisión y se acercará a esa persona que desea conocer.
Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)
Trabajo y negocios: un nuevo negocio traerá beneficios y abrirá puertas a futuros cambios.
Amor: la insistencia de una ex pareja le hará revisar heridas que creía superadas.
Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)
Trabajo y negocios: las cobranzas se dinamizan y podrá invertir en su proyecto.
Amor: alta sensibilidad en la pareja; no será buen momento para gestos impulsivos.
Capricornio (22 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: su perfil discreto captará la atención de personas influyentes.
Amor: un encuentro inesperado abrirá paso a un romance que cambiará su rutina.
Acuario (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: ideas ajenas le parecerán poco prácticas, pero sabrá adaptarlas.
Amor: surgirá una fuerte atracción con alguien cercano y el romance podría comenzar.
Piscis (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: se distanciará de quienes no aportan a su proyecto.
Amor: alguien se sentirá atraído por el candor de sus palabras; será el inicio de algo especial.
Si usted cumple años hoy: es una persona virtuosa y de buen humor, pero a veces tiende a ocultar sus verdaderos sentimientos.