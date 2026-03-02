Horóscopo de hoy lunes 2 de marzo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán señales de prosperidad y, aunque otros no las adviertan, le favorecerán.

Amor: momento propicio para atender asuntos del corazón y recuperar la armonía.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: compartirá una idea clave para impulsar proyectos o negocios.

Amor: con buena actitud dejará atrás la melancolía y estará listo para conocer a alguien.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá un asunto que parecía simple, pero resultará complejo.

Amor: si confía demasiado en su poder de seducción, se topará con alguien indiferente.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento de realizar reformas audaces que impulsen un proyecto especial.

Amor: las discusiones no deben volverse rutina o pondrán en riesgo la armonía.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: alguien tomará iniciativas que no le agradarán, aunque los resultados serán positivos.

Amor: se avecina una crisis evitable; las pequeñas atenciones serán clave.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: ignorará habladurías y se concentrará en resultados concretos.

Amor: ciertas dudas generarán tensión, pero sabrá resolverla.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su creatividad estará en alza y le permitirá alcanzar nuevas metas.

Amor: se sentirá vulnerable; discutir no será la mejor opción.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un emprendimiento dará señales claras de éxito.

Amor: al disiparse los conflictos, la seducción volverá a fluir.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento favorable para destrabar situaciones complejas.

Amor: necesitará un acuerdo superador para restablecer la armonía.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: oportunidad para alcanzar el éxito con una propuesta audaz.

Amor: discusiones originadas por familiares no afectarán la relación.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá una idea brillante que pocos comprenderán al inicio.

Amor: momento propicio para iniciar un romance o lograr una reconciliación.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: criticarán su cautela, pero el éxito le dará la razón.

Amor: se darán condiciones favorables para una cita romántica con alguien especial.

Si usted cumple años hoy es una persona interesada en los misterios del subconsciente; ama profundizar en la psicología.