Vida
Horóscopo de hoy lunes 2 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: surgirán señales de prosperidad y, aunque otros no las adviertan, le favorecerán.
Amor: momento propicio para atender asuntos del corazón y recuperar la armonía.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: compartirá una idea clave para impulsar proyectos o negocios.
Amor: con buena actitud dejará atrás la melancolía y estará listo para conocer a alguien.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: resolverá un asunto que parecía simple, pero resultará complejo.
Amor: si confía demasiado en su poder de seducción, se topará con alguien indiferente.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: momento de realizar reformas audaces que impulsen un proyecto especial.
Amor: las discusiones no deben volverse rutina o pondrán en riesgo la armonía.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: alguien tomará iniciativas que no le agradarán, aunque los resultados serán positivos.
Amor: se avecina una crisis evitable; las pequeñas atenciones serán clave.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: ignorará habladurías y se concentrará en resultados concretos.
Amor: ciertas dudas generarán tensión, pero sabrá resolverla.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su creatividad estará en alza y le permitirá alcanzar nuevas metas.
Amor: se sentirá vulnerable; discutir no será la mejor opción.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un emprendimiento dará señales claras de éxito.
Amor: al disiparse los conflictos, la seducción volverá a fluir.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: momento favorable para destrabar situaciones complejas.
Amor: necesitará un acuerdo superador para restablecer la armonía.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: oportunidad para alcanzar el éxito con una propuesta audaz.
Amor: discusiones originadas por familiares no afectarán la relación.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: tendrá una idea brillante que pocos comprenderán al inicio.
Amor: momento propicio para iniciar un romance o lograr una reconciliación.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: criticarán su cautela, pero el éxito le dará la razón.
Amor: se darán condiciones favorables para una cita romántica con alguien especial.
Si usted cumple años hoy es una persona interesada en los misterios del subconsciente; ama profundizar en la psicología.