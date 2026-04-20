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Horóscopo de hoy lunes 20 de abril de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: alguien criticará uno de sus proyectos, pero su argumento convencerá.
Amor: llega el momento en que una reconciliación en la pareja será lo que más desea.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: situación propicia para establecer acuerdos y concretar negocios ventajosos.
Amor: se producirá el encuentro menos esperado y se dará cuenta de que es lo que necesita.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: tendrá que resolver asuntos complicados por otros y saldrá adelante.
Amor: la dispersión por meterse en muchas cosas a la vez creará fastidio en la relación.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: soplarán vientos de buena fortuna que facilitan el acceso a beneficios.
Amor: gente entrometida querrá perjudicar la armonía de la pareja, pero no podrá.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: un colega cuestionará su proyecto, pero no logrará cambios; su posición es sólida.
Amor: una insinuación en el momento indicado provocará que alguien se interese.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: evitará que el error de un colega afecte el negocio de mejores beneficios.
Amor: una decisión apresurada alterará la armonía en la pareja, pero la reparará.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: las cosas estarán óptimas en casi todas las áreas por su gran esfuerzo.
Amor: más que nunca, necesitará que le expresen mucho afecto en la pareja y todo mejorará.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: aunque se acumulen problemas sin resolver, alcanzará las metas.
Amor: sentimientos contradictorios le abrumarán, pero su pareja le ayudará a expresarlos.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: con menos dispersión, la puerta más esperada se abrirá.
Amor: un malentendido se aclarará, llenará de alivio a la pareja y generará una cita romántica.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: propicio para ocuparse de lo pendiente y el éxito le alcanzará.
Amor: contra todo pronóstico, la pareja se reconciliará y renovará los pactos amorosos.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: tendrá todo bajo control y personas influyentes observarán con atención.
Amor: le reprocharán que su compromiso no es sólido, pero su pareja confiará.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: la rutina comienza a agobiarle, pero reaccionará para crear un nuevo proyecto.
Amor: apoyará los pies sobre la tierra y tomará iniciativas que serán inolvidables.
Si usted cumple años hoy es una persona atropellada. Se mete en todo y sus consejos resultan de lo más audaces.