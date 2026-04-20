Horóscopo de hoy lunes 20 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: alguien criticará uno de sus proyectos, pero su argumento convencerá.

Amor: llega el momento en que una reconciliación en la pareja será lo que más desea.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: situación propicia para establecer acuerdos y concretar negocios ventajosos.

Amor: se producirá el encuentro menos esperado y se dará cuenta de que es lo que necesita.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá que resolver asuntos complicados por otros y saldrá adelante.

Amor: la dispersión por meterse en muchas cosas a la vez creará fastidio en la relación.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: soplarán vientos de buena fortuna que facilitan el acceso a beneficios.

Amor: gente entrometida querrá perjudicar la armonía de la pareja, pero no podrá.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un colega cuestionará su proyecto, pero no logrará cambios; su posición es sólida.

Amor: una insinuación en el momento indicado provocará que alguien se interese.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: evitará que el error de un colega afecte el negocio de mejores beneficios.

Amor: una decisión apresurada alterará la armonía en la pareja, pero la reparará.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las cosas estarán óptimas en casi todas las áreas por su gran esfuerzo.

Amor: más que nunca, necesitará que le expresen mucho afecto en la pareja y todo mejorará.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: aunque se acumulen problemas sin resolver, alcanzará las metas.

Amor: sentimientos contradictorios le abrumarán, pero su pareja le ayudará a expresarlos.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con menos dispersión, la puerta más esperada se abrirá.

Amor: un malentendido se aclarará, llenará de alivio a la pareja y generará una cita romántica.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: propicio para ocuparse de lo pendiente y el éxito le alcanzará.

Amor: contra todo pronóstico, la pareja se reconciliará y renovará los pactos amorosos.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá todo bajo control y personas influyentes observarán con atención.

Amor: le reprocharán que su compromiso no es sólido, pero su pareja confiará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la rutina comienza a agobiarle, pero reaccionará para crear un nuevo proyecto.

Amor: apoyará los pies sobre la tierra y tomará iniciativas que serán inolvidables.

Si usted cumple años hoy es una persona atropellada. Se mete en todo y sus consejos resultan de lo más audaces.