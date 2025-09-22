Horóscopo de hoy lunes 22 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: uno de sus proyectos mejorará y el intercambio comercial será más fluido.

Amor: momentos felices y dulces vivencias le permitirán dejar atrás cualquier rencor.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: habrá dos proyectos en pugna y el suyo será el mejor evaluado; éxito resonante.

Amor: el romance volverá a encenderse si la pareja deja atrás las peleas del pasado.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: su proyecto será aceptado y resolverá problemas financieros; negocio en alza.

Amor: su encanto brillará; propicio para iniciar un romance o ampliar amistades.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: surgirán problemas por atender asuntos ajenos y descuidar los propios.

Amor: habrá altibajos, pero si confía sus miedos a la pareja, todo mejorará.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: verá indicios de prosperidad; su insistencia con los negocios será acertada.

Amor: si privilegia la calidez, los roces se disiparán y disfrutará de armonía.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: por no revisar detalles podría pasar por alto errores que generen demoras.

Amor: si se muestra demasiado exigente, las diferencias en la pareja se acentuarán.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: sus habilidades serán reconocidas y recibirá una propuesta interesante.

Amor: descubrirá el encanto de alguien seductor, si se permite dejarse llevar.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: llegará gente que pondrá trabas a su proyecto bajo la excusa de ayudar.

Amor: una ex pareja intentará crear enredos, pero cerrará definitivamente el pasado.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: momento propicio para solicitar un aumento o cobrar deudas atrasadas.

Amor: un evento feliz permitirá que la pareja recupere la calidez inicial.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: buena oportunidad para integrarse a un equipo con experiencia.

Amor: notará que su pareja aumenta las demandas y, al conocer el motivo, no le agradará.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: su aspiración de manejarse con mayor independencia se concretará.

Amor: un recién llegado le provocará una agradable sensación; pronto tendrá una cita.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: surgirán problemas con la persona menos esperada, pero los superará.

Amor: la comunicación fallará, lo ideal será tomarse las cosas con calma.

Si usted cumple años hoy es una persona generosa cuando ejerce algún liderazgo. Escucha a todos y a cada uno.