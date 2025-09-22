vida
Horóscopo de hoy lunes 22 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: uno de sus proyectos mejorará y el intercambio comercial será más fluido.
Amor: momentos felices y dulces vivencias le permitirán dejar atrás cualquier rencor.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: habrá dos proyectos en pugna y el suyo será el mejor evaluado; éxito resonante.
Amor: el romance volverá a encenderse si la pareja deja atrás las peleas del pasado.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: su proyecto será aceptado y resolverá problemas financieros; negocio en alza.
Amor: su encanto brillará; propicio para iniciar un romance o ampliar amistades.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: surgirán problemas por atender asuntos ajenos y descuidar los propios.
Amor: habrá altibajos, pero si confía sus miedos a la pareja, todo mejorará.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: verá indicios de prosperidad; su insistencia con los negocios será acertada.
Amor: si privilegia la calidez, los roces se disiparán y disfrutará de armonía.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: por no revisar detalles podría pasar por alto errores que generen demoras.
Amor: si se muestra demasiado exigente, las diferencias en la pareja se acentuarán.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: sus habilidades serán reconocidas y recibirá una propuesta interesante.
Amor: descubrirá el encanto de alguien seductor, si se permite dejarse llevar.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: llegará gente que pondrá trabas a su proyecto bajo la excusa de ayudar.
Amor: una ex pareja intentará crear enredos, pero cerrará definitivamente el pasado.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: momento propicio para solicitar un aumento o cobrar deudas atrasadas.
Amor: un evento feliz permitirá que la pareja recupere la calidez inicial.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: buena oportunidad para integrarse a un equipo con experiencia.
Amor: notará que su pareja aumenta las demandas y, al conocer el motivo, no le agradará.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: su aspiración de manejarse con mayor independencia se concretará.
Amor: un recién llegado le provocará una agradable sensación; pronto tendrá una cita.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: surgirán problemas con la persona menos esperada, pero los superará.
Amor: la comunicación fallará, lo ideal será tomarse las cosas con calma.
Si usted cumple años hoy es una persona generosa cuando ejerce algún liderazgo. Escucha a todos y a cada uno.