Horóscopo de hoy lunes 23 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tareas inconclusas provocarán fallas difíciles de remontar, pero logrará resolverlas.

Amor: las afinidades generarán dulces vivencias; el momento romántico no tardará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cambios drásticos generarán aceptación y le llenarán de confianza; habrá éxitos.

Amor: muestras de afecto aliviarán su corazón y disiparán malentendidos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: si atiende varios asuntos a la vez, surgirán problemas.

Amor: asistir a un espectáculo será clave para recuperar la calidez en la pareja.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: posibles cambios o mudanzas le causarán inquietud, pero serán positivos.

Amor: todo parecerá en calma, pero conviene no ignorar señales de conflicto.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: reaccionará con firmeza si alguien intenta apropiarse de su proyecto.

Amor: un encuentro superará expectativas; se insinúa un romance.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su idea será bien recibida porque aportará beneficios.

Amor: compartir tareas fortalecerá la sinceridad en la pareja.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una coincidencia atraerá buena fortuna; éxito resonante.

Amor: momentos felices llegarán tras resolver una polémica caprichosa.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: el entorno no seguirá directivas y pondrá a prueba su tolerancia.

Amor: momento de dejar la indiferencia y dialogar con sinceridad.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: compromisos cancelados y rumores de cambios generarán inquietud.

Amor: si se precipita al decidir sobre un tema delicado, la relación podría tambalear.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: los pendientes se acumularán, pero un colega aportará soluciones.

Amor: momento favorable para declarar su atracción por alguien especial.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: recibirá elogios por su labor, aunque sentirá que puede dar más.

Amor: un encuentro agradable superará momentos difíciles en la pareja.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un rival dirá falsedades, pero con intuición sabrá imponerse.

Amor: una cita propiciará seducción y podría iniciar un romance.

Si usted cumple años hoy es una persona vigorosa y apasionada. Le gusta planificar, pero también disfruta de lo espontáneo.