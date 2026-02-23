Vida
Horóscopo de hoy lunes 23 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: tareas inconclusas provocarán fallas difíciles de remontar, pero logrará resolverlas.
Amor: las afinidades generarán dulces vivencias; el momento romántico no tardará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: cambios drásticos generarán aceptación y le llenarán de confianza; habrá éxitos.
Amor: muestras de afecto aliviarán su corazón y disiparán malentendidos.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: si atiende varios asuntos a la vez, surgirán problemas.
Amor: asistir a un espectáculo será clave para recuperar la calidez en la pareja.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: posibles cambios o mudanzas le causarán inquietud, pero serán positivos.
Amor: todo parecerá en calma, pero conviene no ignorar señales de conflicto.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: reaccionará con firmeza si alguien intenta apropiarse de su proyecto.
Amor: un encuentro superará expectativas; se insinúa un romance.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: su idea será bien recibida porque aportará beneficios.
Amor: compartir tareas fortalecerá la sinceridad en la pareja.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: una coincidencia atraerá buena fortuna; éxito resonante.
Amor: momentos felices llegarán tras resolver una polémica caprichosa.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: el entorno no seguirá directivas y pondrá a prueba su tolerancia.
Amor: momento de dejar la indiferencia y dialogar con sinceridad.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: compromisos cancelados y rumores de cambios generarán inquietud.
Amor: si se precipita al decidir sobre un tema delicado, la relación podría tambalear.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: los pendientes se acumularán, pero un colega aportará soluciones.
Amor: momento favorable para declarar su atracción por alguien especial.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: recibirá elogios por su labor, aunque sentirá que puede dar más.
Amor: un encuentro agradable superará momentos difíciles en la pareja.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: un rival dirá falsedades, pero con intuición sabrá imponerse.
Amor: una cita propiciará seducción y podría iniciar un romance.
Si usted cumple años hoy es una persona vigorosa y apasionada. Le gusta planificar, pero también disfruta de lo espontáneo.