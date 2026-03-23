Horóscopo de hoy lunes 23 de marzo de 2026

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Horóscopo de hoy lunes 23 de marzo de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

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Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: aunque una cobranza se atrase, no afectará un proyecto nuevo.
Amor: su pareja se mostrará vulnerable y usted se esmerará en escuchar.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un nuevo emprendimiento será exitoso gracias a su creatividad.
Amor: una conversación íntima permitirá atar cabos sueltos y despejar dudas.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una rendición de cuentas será aprobada y favorecerá un nuevo proyecto.
Amor: una exigencia casual puede volverse un problema si accede a todo sin límites.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: mostrará solidez al resolver problemas y en las relaciones públicas.
Amor: le reprocharán cierta desatención, pero al dialogar se resolverá.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: insistirá con un proyecto que otros consideran obsoleto.
Amor: si desea avanzar más allá de ciertos límites, conviene actuar con sutileza.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: con una orientación clara, todo fluirá y atraerá beneficios.
Amor: un desacuerdo podría afectar la afinidad en la pareja, pero sabrá evitarlo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: cuentas desordenadas le obligarán a crear un plan de contingencia.
Amor: esperará gestos que no llegarán, pero decidirá tomar la iniciativa.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: optará por una postura prudente y dejará de lado propuestas arriesgadas.
Amor: dejará atrás encuentros ocasionales y buscará una relación estable.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: descubrirá valor en un proyecto archivado y recibirá apoyo.
Amor: su encanto estará irresistible y atraerá a alguien especial.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: con firmeza en sus decisiones, logrará una seguidilla de éxitos.
Amor: aunque le cueste, abrirá su corazón y disipará dudas y confusiones.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: aplicará ideas brillantes en proyectos que parecían imposibles.
Amor: centrarse demasiado en conflictos podría alejar a quien le interesa.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: cambiará rutinas rechazadas por el entorno y será muy elogiado.
Amor: si deja actitudes negativas, recuperará la ternura en la pareja.

Si usted cumple años hoy es una persona divertida. Se toma la vida como un juego, pero elude las responsabilidades.

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