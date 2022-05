Horóscopo de hoy lunes 23 de mayo del 2022

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: reconocerán que ha hecho las cosas bien pero no se apresure a hacer cambios. Amor: si abre su corazón y expresa sentimientos profundos, será retribuido.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: evite adelantarse a los hechos. El éxito le aguarda si hace las cosas a conciencia. Amor: una situación nueva hará que la intimidad sea inolvidable. Afinidad plena.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se pondrá en sintonía con su entorno y con esa ayuda llegará el dinero que necesita. Amor: se entablará una dura puja entre lo dicho y lo que realmente desea.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se presentará una oportunidad para aprovechar y convertirla en éxito. Tendrá la destreza. Amor: deberá decidir si quiere vivir una relación duradera. Lo hará bien.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: conviene postergar decisiones hasta que aparezca otra oportunidad. Amor: conflictos; el otro no sintonizará con lo que realmente siente. Reflexione.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un esfuerzo excesivo no conducirá a nada. Llega la hora de no crear riesgos. Amor: conviene no eludir el compromiso ni tomar distancia. El acuerdo llegará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: nada de audacia. Conviene no innovar y conservar lo obtenido. Amor: si da, recibirá ternura. En la intimidad se consolidará un romance postergado.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se pondrán al día cuentas pendientes. Es la hora de cobrar lo atrasado. Amor: si se muestra flexible, convertirá la intimidad en el santuario que desea.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: es momento de provocar los cambios. Sus planes serán favorecidos. Amor: su pareja no cumplirá lo que pide. Callar no será bueno para el corazón.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: propicio ampliar el negocio o incorporar gente a su proyecto. Resultado positivo. Amor: si actúa con confianza, recibirá más de lo esperado. Sueño cumplido.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: lo estancado fluye y se desborda. Los negocios nuevos serán exitosos. Amor: el otro querrá comprensión en una situación conflictiva; es algo que sabe dar.

Si usted cumple años hoy es una persona feliz si le brindan seguridad afectiva. Gusta de hacer regalos y agasajos.