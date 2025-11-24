Horóscopo de hoy lunes 24 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá inusual habilidad para las relaciones públicas y los proyectos audaces.

Amor: su deseo por una relación se trabará por gente maliciosa que se interpone.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cambiará el rumbo en los negocios y la prosperidad comenzará a dar señales.

Amor: la pareja disfrutará de gratos momentos que reforzarán los rasgos de calidez.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se disiparán algunas trabas y un negocio estancado fluirá y dará beneficios.

Amor: algunas excusas ya no servirán y pondrán en evidencia lo que es un secreto a voces.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: tendrá buen resultado en tareas o negocios y logrará acuerdos inteligentes.

Amor: surgirá momento difícil en el que las palabras podrían causar heridas imborrables.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: pondrá en su lugar a alguien que intenta tomar las riendas de su proyecto.

Amor: se excederá con la vida social y provocará momentos incómodos que querrá cambiar.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: una oferta laboral interesante hará que ignore compromisos.

Amor: descubrirá que se le despierta la atracción con alguien cercano que es muy agradable.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para mudanzas y firma de papeles; afluencia.

Amor: su pareja le hará notar que responde con cierta intolerancia, pero lo cambiará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: tendrá el suficiente magnetismo como para recuperar un negocio.

Amor: con mucho afecto, suavizará asperezas que se reflejarán en una cálida intimidad.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: expectativas positivas, todo funcionará bien y con beneficios.

Amor: los pensamientos negativos volarán y la pareja comenzará a fortalecerse.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el entorno quiere cambiar pero su intuición le dirá no hacerlo.

Amor: momento para recuperar el encanto en parejas establecidas o reconciliarse.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un compromiso incumplido será motivo de fastidio pero logrará un arreglo.

Amor: mostrar conductas de seducción podría tener consecuencias en la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: revisará el proyecto actual porque hay gente que vive cometiendo errores.

Amor: por algún entrometido que crea confusión, la pareja sufrirá roces innecesarios.

Si usted cumple años hoy es una persona: consciente de que toda crisis implica un aprendizaje y cambios favorables.