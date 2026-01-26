Horóscopo de hoy lunes 26 de enero de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: con inspirada intuición, alcanzará el éxito en metas que auguran buenos proyectos.

Amor: la impulsividad no será buena consejera para relacionarse en la pareja.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: se incrementa un éxito económico, pero estará alerta ante escenarios cambiantes.

Amor: la relación se suavizará gracias a la paciencia demostrada y a la armonía.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: las restricciones terminan y los beneficios fluyen, aunque será clave controlar los gastos.

Amor: surgirán dificultades, pero las afinidades crecerán y permitirán resolverlo todo.

Cáncer (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: las indecisiones impedirán tomar iniciativas audaces que podrían ser exitosas.

Amor: momento propicio para abandonar la timidez y conocer a alguien especial.

Leo (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: una información se revelará más valiosa de lo que cree y conservarla será un logro.

Amor: en la pareja surgirán reacciones emocionales distintas frente a un mismo tema.

Virgo (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: un negocio que parece difícil comenzará a funcionar y mostrará gran proyección.

Amor: al iniciar una relación, el exceso de palabras despertará desconfianza.

Libra (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: será buena idea dejar de lado cierta exigencia que su entorno resiste.

Amor: comprobará que albergar dudas es inútil; la confianza será lo más importante.

Escorpio (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: disipará rutinas interminables gracias al trabajo de su mente creativa.

Amor: surgirán quejas por opiniones demasiado filosas en temas sensibles.

Sagitario (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: una propuesta generará desconcierto, pero hará bien en revisarla con atención.

Amor: una nueva relación surgirá en el momento más inesperado y se enamorará.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: los problemas crecerán si aumenta el desorden, pero sabrá resolverlos.

Amor: superará complicaciones delicadas y su pareja quedará encantada por su audacia.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: sus exigencias causarán rechazo al inicio, pero finalmente serán comprendidas.

Amor: se disipará la incomodidad, llegará la reconciliación y la calidez se recupera.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: será eficiente al resolver problemas y gente influyente comenzará a observarle.

Amor: una actitud amorosa en el momento justo despertará una súbita atracción.

Si usted cumple años hoy es una persona sensible y amante de los libros. Posee sentido estético y capacidad didáctica.