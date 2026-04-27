Horóscopo de hoy lunes 27 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: comprobará que actuando por su cuenta superará los problemas, sin mediadores.

Amor: aceptará algunas críticas y el acercamiento se producirá para bien de la relación.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se avecina un nuevo comienzo, posible empleo o emprendimiento nuevos.

Amor: momento para plantear cambios, pero también para sanar viejas heridas.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: gente influyente le está considerando para un nuevo puesto; atención.

Amor: evitará discusiones en la pareja, ganará el buen humor y surgirá el diálogo.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se producirán cambios muy esperados para el avance de nuevos proyectos.

Amor: sentirá una fuerte atracción por alguien cercano y el romance será inminente.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: gente influyente necesitará de su talento y los beneficios no se harán esperar.

Amor: la amabilidad sumará a su encanto y su presencia será irresistible para alguien.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: con certeza, resolverá un problema intrincado y recibirá fuertes elogios.

Amor: una reiterada actitud de su pareja comenzará a molestarle por infundada.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tendrá mucha actividad e intereses que atender, pero resolverá desafíos.

Amor: un cálido encuentro será la señal para que un romance comience felizmente.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: ya no invertirá energía en tareas rutinarias; lo nuevo se avecina.

Amor: la morosidad en expresar los sentimientos tendrá consecuencias que no desea.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: comprobará que resuelve muchos trabajos. Hará bien en delegar.

Amor: superará las frustraciones y recuperará la expresión de su ternura; todo renacerá.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá una situación económica inestable con gran talento.

Amor: surgirán dificultades en la pareja, pero se resolverán dialogando con sinceridad.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la situación parecerá estar mal, pero se avecina un cambio necesario. Confíe.

Amor: entendimiento mutuo y gratos momentos íntimos encenderán a la pareja.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: elaborará un plan que será casi perfecto; dejará atrás las dudas e indecisiones.

Amor: las actividades compartidas por la pareja harán que los sentimientos se expresen.

Si usted cumple años hoy es una persona escrupulosa. Le gusta empezar de abajo, pero posee una gran ambición.