Horóscopo de hoy lunes 27 de enero de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: no acordará con gente influyente, pero reconocerán que su proyecto es ganador. Amor: si hay desencuentros en la pareja, terceros entrometidos querrán aprovecharse.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: planes audaces comenzarán a concretarse y los negocios traerán beneficios. Amor: actitudes impulsivas no serán lo ideal para mejorar la vida íntima de la pareja.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: datos positivos indicarán que hay que actuar y tomar la iniciativa; éxitos. Amor: ciertas señales despertarán el interés para acercarse a alguien; posible romance.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: querrá cumplir una meta, pero no tendrá oportunidad; cambio de rumbo. Amor: se ocupará de las necesidades afectivas de su pareja y todo comenzará a cambiar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su habilidad negociadora tornará favorable una operación comercial; beneficios. Amor: tendrá cautela si quiere avanzar con alguien tímido; momento encantador.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirán circunstancias positivas que resolverán cualquier imprevisto. Amor: pequeñas atenciones serán el factor que agrada a la persona con la que sueña.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: por descuido, podría dejar pasar una oportunidad que no se repetirá. Amor: no será agradable discutir, pero no querrá callar más su sentimiento más profundo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: necesitará dar indicaciones claras o puede haber pérdidas. Amor: la pareja disfrutará de dulces vivencias y los momentos felices serán recuperados.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su capacidad de persuasión se destacará y los éxitos surgirán. Amor: se empecina en discusiones que no llegarán a nada, pero rescatará lo positivo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: superará un resultado negativo con coraje; nuevo comienzo. Amor: un encuentro fortuito renovará el interés por conocer a alguien nuevo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la calidad de sus proyectos atraerá la atención de personas influyentes. Amor: su fuerte encanto atraerá todas las miradas y alguien del entorno se acercará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una situación confusa podría causar errores en su proyecto. La intuición guiará. Amor: en la relación surgirán exigencias que no está dispuesto a dar; urge dialogar.

Si usted cumple años hoy es una persona: emotiva y de gran imaginación. Ama la comodidad y las situaciones claras.