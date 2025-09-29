vida
Horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: su avance será notorio e iniciará cambios que contarán con el apoyo general.
Amor: una revelación inesperada fortalecerá la calidez y la armonía en la pareja.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: un giro en las condiciones podría trabar su proyecto, aunque todo podría estar mejor.
Amor: sus iniciativas facilitarán el crecimiento de la confianza y la ternura en la relación.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: superará obstáculos y se abrirán puertas que aumentarán los beneficios.
Amor: su buen humor propiciará un encuentro amable que derivará en una relación prometedora.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: una buena idea se convertirá en la base de un proyecto exitoso.
Amor: habrá altibajos; es momento de quitarse la coraza, aunque los cambios no serán inmediatos.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: con acuerdos convenientes logrará apoyos y encarará proyectos con audacia.
Amor: los conflictos en la pareja se resolverán si acepta sus propios errores.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: el ambiente estará enrarecido por gente maliciosa, pero sabrá poner límites.
Amor: será clave alejar a los entrometidos o la tensión crecerá en la pareja.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: un desacuerdo pondrá en riesgo los logros alcanzados con tanto esfuerzo.
Amor: su ideal de pareja se fortalecerá gracias a la gratificación que recibe en cada encuentro.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: una oportunidad inesperada le permitirá contar con el dinero que necesita.
Amor: su instinto le señalará que una etapa llega a su fin y tomará una decisión importante.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: una vocación postergada se convertirá en fuente de prosperidad.
Amor: la nueva relación comenzará con dudas, pero la emoción crecerá y se entusiasmará.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: será momento de mantenerse firme en las metas y no improvisar.
Amor: en la pareja le pondrán plazos para una definición que disipará las dudas.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: su habilidad para resolver problemas llamará la atención de personas influyentes.
Amor: los gestos y palabras inesperadas de alguien impactarán profundamente en su corazón.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que resolverán dificultades; sus metas están cada vez más cerca.
Amor: se enamorará a primera vista de una persona cautivadora, aunque la relación no será segura.
Si usted cumple años hoy: es una persona leal en la amistad y el amor. Se caracteriza por su solidaridad y su disposición a socorrer a quienes atraviesan momentos difíciles.