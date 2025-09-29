Horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: su avance será notorio e iniciará cambios que contarán con el apoyo general.

Amor: una revelación inesperada fortalecerá la calidez y la armonía en la pareja.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: un giro en las condiciones podría trabar su proyecto, aunque todo podría estar mejor.

Amor: sus iniciativas facilitarán el crecimiento de la confianza y la ternura en la relación.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: superará obstáculos y se abrirán puertas que aumentarán los beneficios.

Amor: su buen humor propiciará un encuentro amable que derivará en una relación prometedora.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: una buena idea se convertirá en la base de un proyecto exitoso.

Amor: habrá altibajos; es momento de quitarse la coraza, aunque los cambios no serán inmediatos.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: con acuerdos convenientes logrará apoyos y encarará proyectos con audacia.

Amor: los conflictos en la pareja se resolverán si acepta sus propios errores.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: el ambiente estará enrarecido por gente maliciosa, pero sabrá poner límites.

Amor: será clave alejar a los entrometidos o la tensión crecerá en la pareja.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: un desacuerdo pondrá en riesgo los logros alcanzados con tanto esfuerzo.

Amor: su ideal de pareja se fortalecerá gracias a la gratificación que recibe en cada encuentro.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: una oportunidad inesperada le permitirá contar con el dinero que necesita.

Amor: su instinto le señalará que una etapa llega a su fin y tomará una decisión importante.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: una vocación postergada se convertirá en fuente de prosperidad.

Amor: la nueva relación comenzará con dudas, pero la emoción crecerá y se entusiasmará.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: será momento de mantenerse firme en las metas y no improvisar.

Amor: en la pareja le pondrán plazos para una definición que disipará las dudas.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: su habilidad para resolver problemas llamará la atención de personas influyentes.

Amor: los gestos y palabras inesperadas de alguien impactarán profundamente en su corazón.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que resolverán dificultades; sus metas están cada vez más cerca.

Amor: se enamorará a primera vista de una persona cautivadora, aunque la relación no será segura.

Si usted cumple años hoy: es una persona leal en la amistad y el amor. Se caracteriza por su solidaridad y su disposición a socorrer a quienes atraviesan momentos difíciles.