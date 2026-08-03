Vida
Horóscopo de hoy lunes 3 de agosto de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: logrará metas valiosas y el entorno le encargará tareas nuevas y desafiantes.
Amor: los obstáculos serán superados y el encuentro romántico con cierta persona ocurrirá.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: los asuntos pendientes se convertirán en problemas si no decide resolverlos.
Amor: los sentimientos profundos serán expresados con sinceridad y la calidez se recuperará.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: necesitará la cooperación de su entorno para alcanzar metas ambiciosas.
Amor: su atractivo no pasará inadvertido y un romance comenzará a crecer.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: fluirán logros que serán importantes para aumentar sus ingresos.
Amor: conocerá a alguien para una posible relación, pero habrá algo que no le agradará.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: su actividad exitosa comenzará a ser observada por el entorno y será destacada.
Amor: crecerá la calidez compartida en la relación. Habrá armonía plena y nuevos comienzos.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: sus acciones tomarán el camino del éxito, que generará nuevos desafíos.
Amor: un viaje renovará la calidez mutua y fortalecerá la pareja. Habrá cambios sutiles.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: llegará una propuesta que cierto entorno rechazará, pero usted verá sus rasgos positivos.
Amor: recibirá muestras de agrado de parte de cierta persona y hará bien en conocerla.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que pondrán fin a la escasez y al estancamiento.
Amor: el manejo del espacio propio inquietará a su pareja, pero con buen humor la calmará.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un negocio tendrá riesgos, pero su futuro será prometedor.
Amor: su simpatía será la clave que le conducirá hacia un romance inolvidable.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: la actividad se resentirá por los atrasos de otras personas.
Amor: se conectará casi sin palabras con alguien que le atrae y le interesa para una relación.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: alguna idea nueva no le convencerá, pero pronto verá su potencial.
Amor: su fuerte encanto impactará en personas que antes no le prestaban atención.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: tendrá aciertos creativos que generarán éxito en una nueva actividad.
Amor: los gestos serán más expresivos que las palabras y la timidez dará paso al romance.
Si usted cumple años hoy es una persona: extrovertida, pero soñadora. Se deslumbra con las aventuras fantásticas.