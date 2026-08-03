Horóscopo de hoy lunes 3 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: logrará metas valiosas y el entorno le encargará tareas nuevas y desafiantes.

Amor: los obstáculos serán superados y el encuentro romántico con cierta persona ocurrirá.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: los asuntos pendientes se convertirán en problemas si no decide resolverlos.

Amor: los sentimientos profundos serán expresados con sinceridad y la calidez se recuperará.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: necesitará la cooperación de su entorno para alcanzar metas ambiciosas.

Amor: su atractivo no pasará inadvertido y un romance comenzará a crecer.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: fluirán logros que serán importantes para aumentar sus ingresos.

Amor: conocerá a alguien para una posible relación, pero habrá algo que no le agradará.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su actividad exitosa comenzará a ser observada por el entorno y será destacada.

Amor: crecerá la calidez compartida en la relación. Habrá armonía plena y nuevos comienzos.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: sus acciones tomarán el camino del éxito, que generará nuevos desafíos.

Amor: un viaje renovará la calidez mutua y fortalecerá la pareja. Habrá cambios sutiles.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará una propuesta que cierto entorno rechazará, pero usted verá sus rasgos positivos.

Amor: recibirá muestras de agrado de parte de cierta persona y hará bien en conocerla.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que pondrán fin a la escasez y al estancamiento.

Amor: el manejo del espacio propio inquietará a su pareja, pero con buen humor la calmará.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un negocio tendrá riesgos, pero su futuro será prometedor.

Amor: su simpatía será la clave que le conducirá hacia un romance inolvidable.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la actividad se resentirá por los atrasos de otras personas.

Amor: se conectará casi sin palabras con alguien que le atrae y le interesa para una relación.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: alguna idea nueva no le convencerá, pero pronto verá su potencial.

Amor: su fuerte encanto impactará en personas que antes no le prestaban atención.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tendrá aciertos creativos que generarán éxito en una nueva actividad.

Amor: los gestos serán más expresivos que las palabras y la timidez dará paso al romance.

Si usted cumple años hoy es una persona: extrovertida, pero soñadora. Se deslumbra con las aventuras fantásticas.