Horóscopo de hoy lunes 30 de marzo del 2020

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tome algunas previsiones. Cuide los asuntos de dinero. Sea puntual y organizado. Amor: terceros ponen la pareja al borde de la ruptura. Ponga límites claros.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: día propicio para un viaje de negocios. Ideal para formalizar acuerdos. Amor: se conecta con lo mejor de usted y recupera un afecto perdido. Momento feliz.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: le rodea gente que solo sabe de pérdidas; cuide sus intereses y no acepte propuestas. Amor: está irritable pero un dulce encuentro sanará las heridas del pasado.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: excelente para contactos en el extranjero; nuevos comienzos o iniciar refacciones. Amor: no tiene las de ganar; convenza sin discutir; así crecerá un sentimiento.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el día no es propicio para iniciar empresas o tomar inversiones. Mejor, no innovar. Amor: no se apresure a definir las cosas en la relación. Puede cometer un error.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: éxito en actividades que tengan contacto con público. Trámites fluirán. Amor: día favorable para tener seductores reencuentros o iniciar nuevo romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su esfuerzo se ve coronado por el éxito. Ideal para comprar equipamiento. Amor: para evitar una discusión, no diga toda la cruda verdad; confíela de a poco.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: día propicio para pedir aumento de salario o pedir una entrevista. Amor: clima de armonía; cálido encuentro; la acción amorosa distiende a la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: esté alerta; riesgo por engaños, robos y errores de cálculo. Cuídese. Amor: comunicación en problemas. Conviene no discutir por cualquier cosa.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: favorable para las empresas familiares, trabajos nuevos, o ascensos. Amor: una relación intensa acabará con la soledad y mejorará su salud ¡Anímese!

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: conviene cuidar los gastos y hacer planes conservadores. Posible traslado laboral. Amor: los entrometidos no le dejan en paz. Tome las riendas y aléjelos sin más.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: comenzar un viejo proyecto es factible hoy. Favorable para firmar papeles. Amor: armonía y complicidad. Vivirá una intensa vida social que enriquece a la pareja.

Si usted cumple años hoy es una persona: con habilidad para hacer dinero rápido, pero no considera el futuro.