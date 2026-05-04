Vida

Horóscopo de hoy lunes 4 de mayo de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.





Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries

Trabajo y negocios: surgirán noticias positivas sobre un negocio que parece estancado; éxito. Amor: hallará la excusa para encontrarse con la persona que más desea conocer.

Tauro

Trabajo y negocios: tareas complicadas exigirán decisiones que no pueden esperar y sorprenderán. Amor: alguien de fuerte encanto comenzará a atraerle y el romance será un hecho.

Géminis

Trabajo y negocios: una situación inesperada afectará un proyecto, pero hallará la salida. Amor: un desacuerdo difícil de resolver atrasará las iniciativas y creará conflictos.

Cáncer

Trabajo y negocios: su desempeño en el puesto o proyecto estará afianzado y atraerá beneficios. Amor: su mundo interno estará en conflicto al decidirse entre personas que le gustan.

Leo

Trabajo y negocios: superará los errores, dejará atrás negligencias y alcanzará sus metas. Amor: su afinidad con cierta persona crecerá y será el detonante de una nueva relación.

Virgo

Trabajo y negocios: circunstancias favorables y la acción de colegas enriquecerán un proyecto. Amor: un encuentro fortuito allanará el camino hacia un romance inolvidable.

Libra

Trabajo y negocios: uno de sus proyectos, que requiere mucha precisión, será muy solicitado. Amor: ante una situación difícil, llega el momento de actuar desde el corazón para perdonar.

Escorpio

Trabajo y negocios: momento favorable para poner en marcha proyectos exitosos. Amor: demasiadas críticas comenzarán a desmoronar la confianza y perturbarán a la pareja.

Sagitario

Trabajo y negocios: actitudes positivas en el ámbito laboral; la cooperación aumentará. Amor: la aparición de una expareja desafiará su paciencia con reclamos insólitos.

Capricornio

Trabajo y negocios: llega la oportunidad más esperada y los beneficios comenzarán a crecer. Amor: ignorar a su pareja en alguna circunstancia será mala idea y se lo harán notar.

Acuario

Trabajo y negocios: las condiciones están dadas para lanzar un negocio o proyecto nuevo. Amor: experimentará melancolía por falta de estímulos, pero conocerá a alguien que le ayudará.

Piscis

Trabajo y negocios: por falta de acuerdos, se dedicará a lo que sabe y no querrá cambios. Amor: habrá cierto cansancio por relaciones breves, pero la estabilidad llegará.

Si usted cumple años hoy es una persona: rigurosa. Mantiene los pies sobre la tierra y rara vez los despega.